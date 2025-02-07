Стефанишина объяснила, почему Венгрия и Словакия блокируют продвижение Украины в ЕС — Finance.ua

Стефанишина объяснила, почему Венгрия и Словакия блокируют продвижение Украины в ЕС Сегодня 16:33

Венгрия и Словакия блокируют вступление Украины в Европейский Союз по политическим причинам. Это связано также с большими геополитическими изменениями в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину на конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня».

«Безусловно, это политика. Политика связана с тем, что не только Украина присоединяется к Европейскому Союзу. В этой повестке дня еще 9 стран. Так же политика связана с большими геополитическими изменениями в мире в связи со вступлением в должность нового президента Соединенных Штатов», — сказала она.

Стефанишина добавила, что Украина до этого проходила большое количество кризисов. По ее мнению, блокирование таких решений — обычно это вопрос внутриполитической повестки дня в Европейском Союзе. По ее словам, «это повышение ставок, понимая, что решения важны».

Блокирование вступления Украины в ЕС

Следует отметить, что в декабре 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении. Принятие этого решения было непростым, поскольку его блокировала Венгрия.

В настоящее время Венгрия и Словакия — одни из главных критиков Украины. Страны выступают не только против вступления Украины в ЕС и НАТО, но также против предоставления военной помощи. Кроме того, Будапешт часто блокирует санкции ЕС против россии.

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