OpenAI запустила агента ChatGPT: что он умеет — Finance.ua
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OpenAI запустила агента ChatGPT: что он умеет

Технологии&Авто
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OpenAI запустила агента ChatGPT: что он умеет
OpenAI запустила агента ChatGPT: что он умеет
OpenAI представила нового агента искусственного интеллекта, встроенного в ChatGPT, который может выполнять широкий спектр действий пользователя — от планирования календаря до запуска кода.
Об этом пишет TechCrunch.
Какие возможности нового агента ChatGPT:
  • создавать презентации и слайдшоу,
  • перемещаться по вебсайтам и собирать информацию через Deep Research,
  • выполнять команды в терминале,
  • подключаться к сторонним приложениям, включая Gmail и GitHub.
Для активации функции достаточно выбрать режим агента в меню инструментов ChatGPT.
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Этот запуск — самая амбициозная попытка OpenAI превратить ChatGPT из простой разговорной модели в полноценного агента, способного автоматизировать повседневные и сложные задачи.
Несмотря на то, что предыдущие агенты ИИ от разных компаний часто не оправдывали ожиданий, OpenAI уверяет, что их новый продукт значительно превосходит предшественников.
Согласно тестированию компании:
  • агент набрал 41,6% на экзамене «HumanEval», что вдвое больше результатов моделей o3 и o4-mini,
  • на сложном математическом тесте FrontierMath — 27,4% с доступом к терминалу по сравнению с 6,3% у o4-mini.
OpenAI отмечает, что при разработке агента были учтены риски безопасности, поскольку новые функции могут быть использованы во вредных целях.
Запуск состоялся 18 июля и доступен пользователям планов Pro, Plus и Team.
По материалам:
speka.media
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