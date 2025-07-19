OpenAI запустила агента ChatGPT: что он умеет — Finance.ua

OpenAI запустила агента ChatGPT: что он умеет 19.07.2025, 01:09 — Технологии&Авто

OpenAI запустила агента ChatGPT: что он умеет

OpenAI представила нового агента искусственного интеллекта, встроенного в ChatGPT, который может выполнять широкий спектр действий пользователя — от планирования календаря до запуска кода.

Об этом пишет TechCrunch.

Какие возможности нового агента ChatGPT:

создавать презентации и слайдшоу,

перемещаться по вебсайтам и собирать информацию через Deep Research,

выполнять команды в терминале,

подключаться к сторонним приложениям, включая Gmail и GitHub.

Для активации функции достаточно выбрать режим агента в меню инструментов ChatGPT.

Этот запуск — самая амбициозная попытка OpenAI превратить ChatGPT из простой разговорной модели в полноценного агента, способного автоматизировать повседневные и сложные задачи.

Несмотря на то, что предыдущие агенты ИИ от разных компаний часто не оправдывали ожиданий, OpenAI уверяет, что их новый продукт значительно превосходит предшественников.

Согласно тестированию компании:

агент набрал 41,6% на экзамене «HumanEval», что вдвое больше результатов моделей o3 и o4-mini,

на сложном математическом тесте FrontierMath — 27,4% с доступом к терминалу по сравнению с 6,3% у o4-mini.

OpenAI отмечает, что при разработке агента были учтены риски безопасности, поскольку новые функции могут быть использованы во вредных целях.

Запуск состоялся 18 июля и доступен пользователям планов Pro, Plus и Team.

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