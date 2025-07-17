Онлайн-шоппинг в ChatGPT: OpenAI будет зарабатывать на комиссиях с заказов — Finance.ua

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Онлайн-шоппинг в ChatGPT: OpenAI будет зарабатывать на комиссиях с заказов

Технологии&Авто
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Онлайн-шоппинг в ChatGPT: OpenAI будет зарабатывать на комиссиях с заказов
Онлайн-шоппинг в ChatGPT: OpenAI будет зарабатывать на комиссиях с заказов
OpenAI планирует ввести комиссию с продаж товаров, которые будут продаваться непосредственно через чат ChatGPT. Этот шаг является частью стратегии расширения функций электронной коммерции и поиска новых источников дохода компании.
По информации Financial Times, это может существенно изменить бизнес-модель OpenAI, стоимость которой оценивается в $300 млрд.
Сейчас ChatGPT демонстрирует товары со ссылками на сайты онлайн-ритейлеров. В апреле компания также объявила о партнерстве с платежной платформой Shopify.

Что изменится

Новый подход предполагает интеграцию собственной системы оформления заказов прямо в ChatGPT. Продавцы, которые будут принимать и выполнять заказы через чатбот, будут платить OpenAI комиссию.
Для компании, которая раньше в большинстве своем зарабатывала на подписках премиум-версии, это стратегическое решение. Введение комиссий позволит получать доходы и от пользователей бесплатной версии ChatGPT, ранее не приносивших прибыли.
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Новая функция также поможет OpenAI усилить конкуренцию с Google, поскольку все больше пользователей ищут товары и услуги напрямую через AI-чаты. По данным собеседников, OpenAI вместе с партнерами, в частности Shopify, уже тестируют решения с брендами и обсуждают финансовые условия сотрудничества.
Shopify предлагает технологию оформления покупок, которую можно интегрировать в сторонние онлайн-сервисы. Эта система уже используется соцсетями, например в функции покупок TikTok.
Рекомендации по продуктам в ChatGPT. Изображение: OpenAI
Рекомендации по продуктам в ChatGPT. Изображение: OpenAI
В настоящее время рекомендации товаров в ChatGPT формируются на основе запроса пользователя, контекста и заданных параметров, таких как бюджет. Компания недавно улучшила функцию памяти, что позволяет чатботу лучше учитывать предпочтения пользователей и предлагать персонализированные варианты.
В то же время OpenAI отмечает, что при переходе по товару пользователям может быть показан список продавцов, сформированный по метаданным от сторонних партнеров. Пока цена и условия доставки не учитываются, но компания планирует усовершенствовать этот процесс.
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Бренды и рекламные агентства уже начали эксперименты по продвижению товаров в чатботах, создавая контент, который, по их мнению, будет лучше проработан моделями. Эта практика, сродни традиционной SEO, получила название AIO (AI optimisation).
В декабре прошлого года OpenAI заявляла, что не планирует запускать рекламу, однако финансовый директор Сара Фраер в интервью Financial Times сообщила, что компания рассматривает такую возможность и хочет «тщательно продумать, когда и где внедрять рекламу».
По материалам:
Ain.Ua
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