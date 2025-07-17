SpaceX анонсировала спутники Starlink третьего поколения: в 10 раз быстрее предыдущих — Finance.ua

SpaceX анонсировала спутники Starlink третьего поколения: в 10 раз быстрее предыдущих Сегодня 05:51 — Технологии&Авто

SpaceX анонсировала спутники Starlink третьего поколения: в 10 раз быстрее предыдущих

Американская компания SpaceX планирует приступить к запуску спутников Starlink третьего поколения в первой половине 2026 года.

Об этом говорится в обновлении, опубликованном компанией.

Как отмечают в SpaceX, новые спутники обеспечат «на порядок большую пропускную способность» по сравнению с активно разворачивающимися спутниками второго поколения. Такой скачок станет возможным благодаря усовершенствованию аппаратного обеспечения, вычислительных мощностей и сетевых технологий.

Что такое Starlink V3, и чем они отличаются

Каждый спутник Gen 3 сможет передавать более 1000 Гбит/с загрузки и более 200 Гбит/с отгрузки данных пользователям на Земле.

Это более чем в 10 раз превышает текущие показатели загрузки и в 24 раза — отгрузки спутников второго поколения, запуск которых стартовал в начале 2023 года.

По данным SpaceX, каждый запуск этих новых спутников на борту ракеты Starship будет добавлять сети Starlink около 60 Тбит/с пропускной способности — это более чем в 20 раз больше, чем типичный запуск сегодня.

Кроме того, спутники будут работать на более низкой орбите, что позволит уменьшить задержку сигнала, и будут иметь модемы нового поколения, технологии направленного формирования луча, коммутации и мощные бортовые компьютеры.

Это позволит удовлетворять растущий спрос, поддерживать развертывание 5G и обеспечивать критическую инфраструктуру связи во время стихийных бедствий.

По последним данным, количество активных пользователей Starlink в США превысило 2 млн, а в Канаде сервис уже насчитывает более 500 тысяч пользователей.

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