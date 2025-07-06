Starlink инвестирует более $110 миллионов в африканскую инфраструктуру, в частности проекты в ЮАР — Finance.ua

Starlink инвестирует более $110 миллионов в африканскую инфраструктуру, в частности проекты в ЮАР Сегодня 23:21 — Технологии&Авто

Starlink инвестирует более $110 миллионов в африканскую инфраструктуру, в частности проекты в ЮАР

Starlink планирует инвестировать около 112,7 миллионов долларов США в инфраструктуру Южной Африки для поддержки 16 стран Южноафриканского сообщества развития.

Об этом сообщает Business Day со ссылкой на неназванные источники, передает Вloomberg.

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Компания будет использовать местные фирмы для строительства, аренды и обслуживания.

«Starlink стремится заключить соглашение с властями Южной Африки до саммита G20 в Йоханнесбурге в ноябре, а решение по лицензии на эксплуатацию будет в конце концов оставаться за отраслевым регулятором страны», — пишет Вloomberg.

Что касается амбиций развития проектов в ЮАР, рожденный в Претории Маск ранее заявлял, что хочет, чтобы интернет-услуги Starlink были доступны в крупнейшей экономике Африки.

Технологический миллиардер не отказывается от какой-либо доли в компании, в контексте соблюдения правил по расширению прав чернокожих.

УНН По материалам:

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