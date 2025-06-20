Франция вложит €717 млн ​​в конкурента Starlink — Finance.ua

Франция вложит €717 млн ​​в конкурента Starlink Сегодня 18:42 — Технологии&Авто

Франция вложит €717 млн ​​в конкурента Starlink

Франция планирует вложить 717 миллионов евро в компанию Eutelsat — одного из главных конкурентов Starlink, принадлежащего Илону Маску.

Об этом сообщил министр экономики Эрик Ломбар, передает Euractiv.

Эти инвестиции направлены на усиление цифровой и промышленной независимости Франции и Европейского Союза в условиях ухудшения трансатлантических отношений.

«Государственное участие Франции в капитале Eutelsat отражает стремление сделать спутниковую связь стратегическим инструментом для развития цифрового и промышленного суверенитета Франции и Европы», — подчеркнул Ломбар.

Читайте также В Польше посчитали, сколько потратили на Starlink для Украины

Франция владеет 13,6% акций Eutelsat, Великобритания — 10,9%. После объявленной инвестиции государственная доля Франции вырастет до 30%, а британская снизится примерно до 8%.

Европейская комиссия недавно дала «зеленый свет» на приобретение компанией SES (Люксембург) ее конкурента Intelsat за 2,8 миллиарда евро. Таким образом ЕС стремится дать еще одной европейской компании шанс развивать собственную спутниковую инфраструктуру на низкой околоземной орбите (LEO).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.