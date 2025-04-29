В Польше посчитали, сколько потратили на Starlink для Украины — Finance.ua

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В Польше посчитали, сколько потратили на Starlink для Украины

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В Польше посчитали, сколько потратили на Starlink для Украины
В Польше посчитали, сколько потратили на Starlink для Украины
За три года Польша предоставила Украине помощь в обеспечении спутниковой связью на сумму 323 миллиона злотых.
Об этом сообщает Polska Zbrojna.
«В 2022—2024 годах Польша потратила на Starlink для Украины почти 323 миллиона злотых. Эта сумма включает в себя приобретение устройств и расходы на подписку. В этом году не планируются дальнейшие закупки, а ориентировочная стоимость подписки должна превысить 77 миллионов злотых — согласно данным, опубликованным министерством цифровизации» — сообщает польское милитарное издание.
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Отмечается, что деньги на это поступают из Фонда помощи Украине, созданного польскими властями после 24 февраля 2022 года. Благодаря этим средствам Украина в настоящее время получила 24,5 тыс. спутниковых терминалов. Еще 5,1 тыс. устройств предоставили другие субъекты из Польши. Абонентская плата за все устройства оплачивается польским правительством.
Также издание отмечает, что из 5 тысяч терминалов, закупленных с конца 2024 года по март этого года Украина получила 1584 единицы. Остальные ждут на складе Института связи. Ответственность за их получение и транспортировку несет украинская сторона.
По материалам:
Укрінформ
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