Что ЕС предлагает Украине вместо Starlink: ответ Еврокомиссии — Finance.ua
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Что ЕС предлагает Украине вместо Starlink: ответ Еврокомиссии

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Украина вынуждена искать альтернативы Starlink Илона Маска из-за нестабильных отношений с США. Европа готова предложить полноценный аналог.
Об этом говорится в материале РБК-Украина «Европа вместо Маска. Удастся ли Украине найти альтернативу Starlink».
«Что касается Украины, мы готовы тем временем поддерживать страну через GovSatCom и будем продолжать наши дискуссии с Украиной по этому поводу», — сказал РБК-Украина Тома Ренье, представитель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, исследований, космоса и обороны.
В долгосрочной перспективе Евросоюз планирует развернуть полноценный аналог Starlink.
«Еврокомиссия признает стратегическую важность суверенной, безопасной и надежной возможности европейской спутниковой связи для устойчивости и автономии ЕС, следовательно, очень быстрое развитие IRIS²», — сообщил Ренье.
Это многоорбитальное спутниковое созвездие, которое должно обеспечивать работу защищенной инфраструктуры связи для правительственных органов и агентств ЕС. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии на уровне ЕС, с государствами-членами и промышленностью.

GovSatCom

Инициатива GovSatCom, запущенная Европейской комиссией в рамках Космической программы ЕС, обеспечит долгосрочную доступность надежных, безопасных и экономически эффективных правительственных услуг спутниковой связи для органов государственной власти ЕС и национальных органов власти, управляющих критически важными для безопасности миссиями и инфраструктурами.
Система будет нацелена на частичную замену возможностей США после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершил паузу в обмене разведданными с Украиной, что подчеркнуло зависимость Европы от Америки.
Кроме того, французская компания Eutelsat уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового интернета в Украине. В Украине насчитывается менее тысячи терминалов Eutelsat. Это составляет лишь малую часть примерно от 50 тысяч терминалов Starlink, которые есть в Украине, но эта цифра возрастет.
По материалам:
РБК-Україна
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