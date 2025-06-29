В Китае создают технологию, которая затмит Starlink — Finance.ua

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В Китае создают технологию, которая затмит Starlink

Технологии&Авто
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В Китае создают технологию, которая затмит Starlink
В Китае создают технологию, которая затмит Starlink
Китайские ученые установили рекордную скорость лазерной связи с геостационарной орбиты — 1 Гбит/с, что в пять раз превышает возможности Starlink. Для этого понадобилось только излучение мощностью два вата, слабое, как ночник. Результат показал, что даже из-за бурной атмосферы данные можно доставить на Землю менее чем за пять секунд.
Об этом пишет South China Morning Post.

Что известно о новой разработке

Команда под руководством профессора У Цзяня из Пекинского университета почтовой и телекоммуникационной связи и Лю Чао из Академии наук КНР поставила перед собой самую трудную задачу оптических систем — побороть турбулентность воздуха, «размазывающего» лазерные лучи на огромные пятна, когда они достигают почвы.
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Предыдущие попытки других исследователей применяли либо адаптивную оптику (AO) для «подтягивания» волнового фронта, либо многорежимную приемку (MDR) для сбора рассеянного сигнала, но по одному эти подходы давали слишком много ошибок.
Китайцы объединили обе технологии в единое решение AO-MDR. На наземной станции в Лицзяне 1,8-метровый телескоп с 357 микрозеркалами корректировал форму луча в реальном времени, уменьшая искажение.
Далее мультиплановый преобразователь разделял свет на восьми каналах волокна, а чиповой алгоритм выбирал три самых мощных и сливал их в один поток.
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Такая синергия дала ощутимый «множитель» к сигналу: в критической точке надежности связи лазер стал более устойчивым, а доля пригодных для передачи импульсов выросла с 72 до 91,1%.
Это очень важно для передачи дорогостоящих научных и коммерческих данных.
Китай уже заявлял о себе в 2020 году, когда спутник Шицзянь-20 продемонстрировал скорость 10 Гбит/с с геостационарной орбиты.
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Мощность его лазера до сих пор засекречена, и американский аппарат-наблюдатель, по сообщениям СМИ, не смог получить подробной информации: «Шицзянь-20» просто изменил орбиту.
Новый эксперимент доказывает, что сверхнизкие мощности могут обеспечить гигабитные каналы, если правильно объединить оптические технологии.
В перспективе это открывает путь к скоростному обмену данными между спутниками и Землей без массивных антенн и больших энергоблоков и создает серьезный вызов существующим системам типа Starlink.
По материалам:
Novyny.live
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