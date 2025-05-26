Австралийский регулятор выдал предупреждение компании Starlink — Finance.ua

Австралийский регулятор выдал предупреждение компании Starlink
Австралийское управление коммуникаций и СМИ (ACMA) выдало предупреждение компании по предоставлению интернет-услуг Starlink Илона Маска из-за жалобы пользователей.
Об этом сообщает SBS News.
В Австралии телекоммуникационные компании, предоставляющие более 30 000 активных услуг, обязаны подавать отчеты о жалобах регулятору ACMA не позднее, чем через 30 дней после каждого квартала.
Однако Starlink четыре раза не смогла сделать этого в период с октября 2023 по июль 2024 года.
«Неспособность Starlink вовремя подать необходимые отчеты о жалобах помешала ACMA контролировать выполнение Starlink своих обязательств перед потребителями», — заявила член регулятора Саманта Йорк.
Отмечается, что с тех пор компания уже подала отчеты о нерассмотренных жалобах и сотрудничала на протяжении всего расследования.
Спутниковые услуги от Starlink стали популярны в некоторых регионах Австралии, где Интернет предоставляется по более медленной медной сети вместо опто-волоконных кабелей.
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