Австралийский регулятор выдал предупреждение компании Starlink — Finance.ua

Австралийский регулятор выдал предупреждение компании Starlink 26.05.2025, 00:31 — Технологии&Авто

Австралийский регулятор выдал предупреждение компании Starlink

Австралийское управление коммуникаций и СМИ (ACMA) выдало предупреждение компании по предоставлению интернет-услуг Starlink Илона Маска из-за жалобы пользователей.

Об этом сообщает SBS News

В Австралии телекоммуникационные компании, предоставляющие более 30 000 активных услуг, обязаны подавать отчеты о жалобах регулятору ACMA не позднее, чем через 30 дней после каждого квартала.

Однако Starlink четыре раза не смогла сделать этого в период с октября 2023 по июль 2024 года.

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«Неспособность Starlink вовремя подать необходимые отчеты о жалобах помешала ACMA контролировать выполнение Starlink своих обязательств перед потребителями», — заявила член регулятора Саманта Йорк.

Отмечается, что с тех пор компания уже подала отчеты о нерассмотренных жалобах и сотрудничала на протяжении всего расследования.

Спутниковые услуги от Starlink стали популярны в некоторых регионах Австралии, где Интернет предоставляется по более медленной медной сети вместо опто-волоконных кабелей.

Укрінформ По материалам:

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