Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал — Finance.ua
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Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал

Технологии&Авто
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Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал
Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал
Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, представила новый комплект спутникового интернета Starlink Performance. Там утверждают, что сейчас это самый мощный терминал в мире.
Об этом говорится на официальной странице Starlink в соцсети Х.
Указывается, что терминал специально создан для профессионального использования там, где обычное оборудование работать не может.
По словам разработчиков, Starlink Performance имеет алюминиевый корпус с классом защиты IP69K и усовершенствованный блок питания.
Чтобы продемонстрировать долговечность и надежность нового терминала, SpaceX также обнародовала видео, где новое оборудование остается невредимым даже после приземления ракеты-носителя Falcon 9 буквально в нескольких метрах.
Также отмечается, что Starlink Performance выдерживает ветер скоростью более 270 км/ч, температуры от -40 до +60°C, сильную вибрацию и рассчитано на 10 лет эксплуатации даже в среде с высокой коррозионной активностью, например, рядом с морской водой.
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Этот комплект в алюминиевом корпусе спроектирован для обеспечения стабильной связи в суровых и отдаленных условиях во время экстремальных погодных явлений, а также в движении.
Улучшенный блок питания входящего в комплект терминала устанавливается в стандартную стойку и работает как от переменного, так и от постоянного тока.
Starlink Performance предназначен для использования в условиях повышенной вибрации — например, в сельском хозяйстве, строительстве или других мобильных приложениях и рассчитан на длительную эксплуатацию в полевых условиях.
Разработчики обещают 10-летний срок службы терминала в реальных условиях, а также предлагают три года гарантии на антенну (в отличие от стандартной антенны Starlink в США, гарантия на которую составляет всего один год).
По материалам:
suspilne.media
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