Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал — Finance.ua

Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал
Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, представила новый комплект спутникового интернета Starlink Performance. Там утверждают, что сейчас это самый мощный терминал в мире.
Об этом говорится на официальной странице Starlink в соцсети Х.
Starlink’s most rugged kit yet, Performance offers reliable high-speed internet (400+ Mbps download speeds) in the most extreme and remote environments.— Starlink (@Starlink) June 3, 2025
Aluminum enclosure, IP69K waterproof rating, advanced power supply with AC/DC, and more → https://t.co/p9kb66ohJ2 pic.twitter.com/7fkLQjdlNm
Указывается, что терминал специально создан для профессионального использования там, где обычное оборудование работать не может.
По словам разработчиков, Starlink Performance имеет алюминиевый корпус с классом защиты IP69K и усовершенствованный блок питания.
Чтобы продемонстрировать долговечность и надежность нового терминала, SpaceX также обнародовала видео, где новое оборудование остается невредимым даже после приземления ракеты-носителя Falcon 9 буквально в нескольких метрах.
Также отмечается, что Starlink Performance выдерживает ветер скоростью более 270 км/ч, температуры от -40 до +60°C, сильную вибрацию и рассчитано на 10 лет эксплуатации даже в среде с высокой коррозионной активностью, например, рядом с морской водой.
Этот комплект в алюминиевом корпусе спроектирован для обеспечения стабильной связи в суровых и отдаленных условиях во время экстремальных погодных явлений, а также в движении.
Улучшенный блок питания входящего в комплект терминала устанавливается в стандартную стойку и работает как от переменного, так и от постоянного тока.
Starlink Performance предназначен для использования в условиях повышенной вибрации — например, в сельском хозяйстве, строительстве или других мобильных приложениях и рассчитан на длительную эксплуатацию в полевых условиях.
Разработчики обещают 10-летний срок службы терминала в реальных условиях, а также предлагают три года гарантии на антенну (в отличие от стандартной антенны Starlink в США, гарантия на которую составляет всего один год).
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