Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал — Finance.ua

Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал 09.06.2025, 01:11 — Технологии&Авто

Starlink Performance: SpaceX разработала новый интернет-терминал

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, представила новый комплект спутникового интернета Starlink Performance. Там утверждают, что сейчас это самый мощный терминал в мире.

Об этом говорится на официальной странице Starlink в соцсети Х.

Starlink’s most rugged kit yet, Performance offers reliable high-speed internet (400+ Mbps download speeds) in the most extreme and remote environments.



Aluminum enclosure, IP69K waterproof rating, advanced power supply with AC/DC, and more → https://t.co/p9kb66ohJ2 pic.twitter.com/7fkLQjdlNm — Starlink (@Starlink) June 3, 2025

Указывается, что терминал специально создан для профессионального использования там, где обычное оборудование работать не может.

По словам разработчиков, Starlink Performance имеет алюминиевый корпус с классом защиты IP69K и усовершенствованный блок питания.

Чтобы продемонстрировать долговечность и надежность нового терминала, SpaceX также обнародовала видео, где новое оборудование остается невредимым даже после приземления ракеты-носителя Falcon 9 буквально в нескольких метрах.

Также отмечается, что Starlink Performance выдерживает ветер скоростью более 270 км/ч, температуры от -40 до +60°C, сильную вибрацию и рассчитано на 10 лет эксплуатации даже в среде с высокой коррозионной активностью, например, рядом с морской водой.

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Этот комплект в алюминиевом корпусе спроектирован для обеспечения стабильной связи в суровых и отдаленных условиях во время экстремальных погодных явлений, а также в движении.

Улучшенный блок питания входящего в комплект терминала устанавливается в стандартную стойку и работает как от переменного, так и от постоянного тока.

Starlink Performance предназначен для использования в условиях повышенной вибрации — например, в сельском хозяйстве, строительстве или других мобильных приложениях и рассчитан на длительную эксплуатацию в полевых условиях.

Разработчики обещают 10-летний срок службы терминала в реальных условиях, а также предлагают три года гарантии на антенну (в отличие от стандартной антенны Starlink в США, гарантия на которую составляет всего один год).

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