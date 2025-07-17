В Украине появился самый дорогой BYD за 9 миллионов (фото) — Finance.ua
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В Украине появился самый дорогой BYD за 9 миллионов (фото)

Технологии&Авто
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В Украине появился самый дорогой BYD за 9 миллионов (фото)
В Украине появился самый дорогой BYD за 9 миллионов (фото)
В Украине появилась новинка от китайского автопроизводителя BYD — роскошный и сверхмощный внедорожник Yangwang U8. Один из первых экземпляров был замечен на дорогах Одессы.
BYD Yangwang U8 — это самая дорогая модель бренда, которую в настоящее время поставляют в Украину неофициально. Ее стоимость составляет около 9 миллионов гривен. Автомобиль впечатляет своим массивным 5,3-метровым кузовом с рублеными формами, а также сверхсовременными характеристиками. В частности, он оснащен специальными шинами, позволяющими двигаться со скоростью до 120 км/ч даже при проколе.
Внедорожник предлагают в конфигурациях на пять или семь мест. Интерьер модели отличается наличием трех экранов на передней панели, что создает ощущение настоящего электронного кокпита. Yangwang U8 доступен в двух версиях — электрической и плагин-гибридной. В Украину привезли именно гибрид: под капотом — 2,0-литровый бензиновый двигатель и четыре электромотора, которые вместе выдают мощность 1196 лошадиных сил и 1280 Н∙м крутящего момента.
Впечатляет и динамика: тяжелый внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч. Благодаря батарее емкостью 49 кВт∙ч авто может проехать до 180 км только на электротяге, а общий запас хода составляет до 1000 км.
Отдельного внимания заслуживают внедорожные возможности новинки. Герметическое днище позволяет автомобилю плавать до 30 минут со скоростью 3 км/ч. Пневмоподвеска обеспечивает клиренс от 180 до 230 мм, а задние управляемые колеса позволяют разворачиваться почти на месте или даже двигаться боком.
По материалам:
MMR
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