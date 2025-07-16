Что означают новые автомобильные номера (фото) — Finance.ua

Что означают новые автомобильные номера (фото) Сегодня 17:10 — Технологии&Авто

Что означают новые автомобильные номера (фото)

Первые две буквы на номере могут не свидетельствовать об области регистрации авто.

Они все чаще отражают цифровой способ покупки транспортного средства, пишет mmr

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Как было раньше

До 2023 года две первые буквы номерного знака четко указывали на регион, где был зарегистрирован автомобиль.

Согласно новым правилам, теперь номерные знаки не обязаны иметь географическую привязку.

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Что это дает

Это позволяет оформлять автомобильные номера вне зависимости от места жительства владельца.

В то же время появились новые серии с латинскими буквами.

Что они означают

Сегодня на номерах можно увидеть необычные обозначения ED, DC, DI или PD.

Они свидетельствуют о способе, которым было оформлено право собственности на авто:

ED или DC — такие номера получают машины, купленные через электронный кабинет водителя в информационной системе МВД.

DI или PD — эти коды обозначают, что сделка купли-продажи была заключена через портал «Дія» или другие электронные сервисы государства.

Буквенные обозначения расположены там, где раньше стоял региональный код. Теперь они свидетельствуют не о географическом происхождении автомобиля, а о его цифровом следе.

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