Что означают новые автомобильные номера (фото) — Finance.ua

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Что означают новые автомобильные номера (фото)

Технологии&Авто
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Что означают новые автомобильные номера (фото)
Что означают новые автомобильные номера (фото)
Первые две буквы на номере могут не свидетельствовать об области регистрации авто.
Они все чаще отражают цифровой способ покупки транспортного средства, пишет mmr.
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Как было раньше

До 2023 года две первые буквы номерного знака четко указывали на регион, где был зарегистрирован автомобиль.
Согласно новым правилам, теперь номерные знаки не обязаны иметь географическую привязку.
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Что это дает

Это позволяет оформлять автомобильные номера вне зависимости от места жительства владельца.
В то же время появились новые серии с латинскими буквами.

Что они означают

Сегодня на номерах можно увидеть необычные обозначения ED, DC, DI или PD.
Они свидетельствуют о способе, которым было оформлено право собственности на авто:
ED или DC — такие номера получают машины, купленные через электронный кабинет водителя в информационной системе МВД.
DI или PD — эти коды обозначают, что сделка купли-продажи была заключена через портал «Дія» или другие электронные сервисы государства.
Что означают новые автомобильные номера (фото)
Буквенные обозначения расположены там, где раньше стоял региональный код. Теперь они свидетельствуют не о географическом происхождении автомобиля, а о его цифровом следе.
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По материалам:
Finance.ua
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