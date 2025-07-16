Какие авто из Китая выбирают украинцы сейчас — Finance.ua

Какие авто из Китая выбирают украинцы сейчас
В I полугодии украинцы приобрели 7318 легковых авто, ввезенных из Китая, об этом сообщил Укравтопром.
Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
Из этого количества: новых — 5963 ед. (+12%);
б/у — 1355 ед. (-31%) ед.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 85%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus — 982 ед.;
- VW ID. Unyx — 830 ед.;
- HONDA eNS1 — 441 ед.;
- ZEEKR 7X — 402 ед.;
- ZEEKR 001 — 366 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая.
- ZEEKR 001 — 173 ед.;
- ZEEKR 7X — 95 ед.;
- POLESTAR 2 — 76 ед.;
- МГ ВС — 68 ед.;
- TESLA Модель 3 — 65 ед.
За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году — 5,8 года.
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