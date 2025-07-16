Какие авто из Китая выбирают украинцы сейчас — Finance.ua

Какие авто из Китая выбирают украинцы сейчас Сегодня 11:21 — Технологии&Авто

Какие авто из Китая выбирают украинцы сейчас

В I полугодии украинцы приобрели 7318 легковых авто, ввезенных из Китая, об этом сообщил Укравтопром

Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Из этого количества: новых — 5963 ед. (+12%);

б/у — 1355 ед. (-31%) ед.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus — 982 ед.;

VW ID. Unyx — 830 ед.;

HONDA eNS1 — 441 ед.;

ZEEKR 7X — 402 ед.;

ZEEKR 001 — 366 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая.

ZEEKR 001 — 173 ед.;

ZEEKR 7X — 95 ед.;

POLESTAR 2 — 76 ед.;

МГ ВС — 68 ед.;

TESLA Модель 3 — 65 ед.

За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году — 5,8 года.

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