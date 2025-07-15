Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика) Сегодня 17:05 — Технологии&Авто

Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика)

За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США.

Об этом сообщает « Укравтопром ».

Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

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Наибольшая доля из этого количества (42%) — бензиновые авто.

Электромобили охватили 41%.

Гибридным авто принадлежит — 8%.

Дизельным — 5%.

Авто с ГБО — 4%.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году — 5,8 года.

Напомним, как сообщает Институт исследований атворынка, суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 составил почти 9 тыс. Это на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по отношению к прошлогодним показателям июня.

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