Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика)
За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
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Наибольшая доля из этого количества (42%) — бензиновые авто.
- Электромобили охватили 41%.
- Гибридным авто принадлежит — 8%.
- Дизельным — 5%.
- Авто с ГБО — 4%.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году — 5,8 года.
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Напомним, как сообщает Институт исследований атворынка, суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 составил почти 9 тыс. Это на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по отношению к прошлогодним показателям июня.
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