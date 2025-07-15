Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua
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Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика)
Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика)
За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
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Наибольшая доля из этого количества (42%) — бензиновые авто.
  • Электромобили охватили 41%.
  • Гибридным авто принадлежит — 8%.
  • Дизельным — 5%.
  • Авто с ГБО — 4%.
Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы (инфографика)
Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году — 5,8 года.

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Напомним, как сообщает Институт исследований атворынка, суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 составил почти 9 тыс. Это на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по отношению к прошлогодним показателям июня.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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