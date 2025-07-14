Сколько электроавто в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько электроавто в Украине

Технологии&Авто
15
Сколько электроавто в Украине
Сколько электроавто в Украине
Как сообщает Институт исследований атворынка, суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 года составил почти 9 тыс.
Это на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по отношению к прошлогодним показателям июня.
По мнению аналитиков Института исследований авторынка, рост продолжится в этом году. Причины — из-за того, что с 2026 года в Украине возвращается НДС на растаможку электроавто. Это неизбежно повлечет за собой повышение их стоимости как минимум на 20−30%, в то же время сузится их выбор.
Читайте также
Новые электроавто заняли 16,2% в своей группе, а в количественном измерении это 1458 шт., и это новый абсолютный рекорд по количеству первых регистраций новых электроавто (всех типов)!
Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:
  • Внутренние перепродажи: −7,6% MM, +32,9% YY
  • Импорт б/у: −2,8% MM, +41,9% YY
  • Импорт новых: +11,9% MM, +75,7% YY
Читайте также
По состоянию на конец июня 2025 г. в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 171,1 тыс. единиц.

Легковые авто

Больше всего в нем легковушек — 166,4 тыс. Грузовиков на электротяге 3,6 тыс., также несколько электробусов (8 шт.), и более 1 тыс. единиц разной мототехники.
Ранее писали, что компания xAI вскоре интегрирует свою передовую платформу Grok AI в линейку электрокаров Tesla. Ожидается, что первые обновления появятся уже через несколько дней.
Помимо интеграции Grok AI в Tesla, Маск представил четвертую версию своего ИИ-решения — Grok 4, а также премиум-план подписки SuperGrok Heavy за $300 в месяц. Эти продукты призваны конкурировать с такими эталонами, как ChatGPT и Gemini.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems