Сколько электроавто в Украине — Finance.ua

Сколько электроавто в Украине Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Сколько электроавто в Украине

почти 9 тыс. Как сообщает Институт исследований атворынка, суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 года составил

Это на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по отношению к прошлогодним показателям июня.

По мнению аналитиков Института исследований авторынка, рост продолжится в этом году. Причины — из-за того, что с 2026 года в Украине возвращается НДС на растаможку электроавто. Это неизбежно повлечет за собой повышение их стоимости как минимум на 20−30%, в то же время сузится их выбор.

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Новые электроавто заняли 16,2% в своей группе, а в количественном измерении это 1458 шт., и это новый абсолютный рекорд по количеству первых регистраций новых электроавто (всех типов)!

Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

Внутренние перепродажи: −7,6% MM, +32,9% YY

Импорт б/у: −2,8% MM, +41,9% YY

Импорт новых: +11,9% MM, +75,7% YY

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По состоянию на конец июня 2025 г. в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 171,1 тыс. единиц.

Легковые авто

Больше всего в нем легковушек — 166,4 тыс. Грузовиков на электротяге 3,6 тыс., также несколько электробусов (8 шт.), и более 1 тыс. единиц разной мототехники.

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