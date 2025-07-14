Электромобили Tesla получат ИИ-систему Grok AI — Finance.ua
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Электромобили Tesla получат ИИ-систему Grok AI

Технологии&Авто
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Электромобили Tesla получат ИИ-систему Grok AI
Электромобили Tesla получат ИИ-систему Grok AI
Компания xAI скоро интегрирует свою передовую платформу Grok AI в линейку электрокаров Tesla. Ожидается, что первые обновления появятся уже через несколько дней.
Об этом сообщает Reuters.
Илон Маск заявил, что Grok AI заработает в автомобилях Tesla в начале следующей недели. Это позволит водителям активно взаимодействовать со своим автомобилем в реальном времени.
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Искусственный интеллект позволит не только получать навигационные подсказки и техническую поддержку, но и вести полноценный диалог с автомобилем — обсуждать маршрут, настройки и другие аспекты поездки. Пока точные алгоритмы работы остаются в секрете.
Помимо интеграции Grok AI в Tesla, Маск представил четвертую версию своего ИИ-решения — Grok 4, а также премиум-план подписки SuperGrok Heavy за $300 в месяц. Эти продукты призваны конкурировать с такими эталонами, как ChatGPT и Gemini.
По материалам:
vnedorozhnik.net.ua
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