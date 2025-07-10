Компания Маска представила новую модель ИИ Grok 4 — Finance.ua

Компания Маска представила новую модель ИИ Grok 4 Сегодня 23:10 — Технологии&Авто

Компания Маска представила новую модель ИИ Grok 4

Компания Илона Маска xAI представила новую модель искусственного интеллекта Grok 4 и объявила о новой ежемесячной подписке на ИИ стоимостью 300 долларов.

Об этом сообщает TechCrunch.

xAI выпустила две модели: Grok 4 и Grok 4 Heavy. Последняя является «многоагентной версией» и предлагает повышенную производительность.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

«По академическим вопросам, Grok 4 лучше уровня PhD по всем предметам, без исключений. Порой ему может не хватать здравого смысла, он еще не изобрел новые технологии и не открыл новую физику, но это лишь вопрос времени», — сказал Маск на презентации.

Он объяснил, что Grok 4 Heavy запускает нескольких агентов для одновременной работы над проблемой, а затем они сравнивают свою работу «как обучающая группа», чтобы найти лучший ответ.

Компания также запустила свой самый дорогой план подписки на искусственный интеллект, который стоит 300 долларов в месяц. Подписчики получат ранний доступ к Grok 4 Heavy, а также к дальнейшим новым функциям и продуктам, которые будет представлять компания.

Подписка схожа с теми, которые предлагают OpenAI, Google и Anthropic, но предложение xAI становится самым дорогим среди основных поставщиков ИИ.

Компания выпускает Grok 4 через свой интерфейс программирования API, чтобы привлечь разработчиков для создания приложений с использованием этой модели.

Последняя модель искусственного интеллекта от xAI будет конкурировать с GPT-5 от OpenAI, запуск которой ожидается этим летом.

Укрінформ По материалам:

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