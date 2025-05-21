В Grok появится функция Tasks, которая позволит задавать ИИ-помощнику регулярные и периодические поручения — Finance.ua
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В Grok появится функция Tasks, которая позволит задавать ИИ-помощнику регулярные и периодические поручения

Технологии&Авто
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В Grok появится функция Tasks, которая позволит задавать ИИ-помощнику регулярные и периодические поручения
В Grok появится функция Tasks, которая позволит задавать ИИ-помощнику регулярные и периодические поручения
Компания xAI, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), продолжает расширять возможности ИИ-помощника Grok и вскоре добавит еще одну интересную функцию.
Grok получит опцию под названием «Задачи» (Tasks) — она позволит пользователю задавать чат-боту действия, которые необходимо выполнять с определенной периодичностью. Поручения могут быть разовыми, ежедневными, еженедельными, ежемесячными и даже ежегодными, например, Grok сможет каждое утро предоставлять пользователю новости.
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Сроки появления «Задач» в GrokAI пока не известны.
По материалам:
ITnet
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