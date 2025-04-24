Чат-бот Grok от Илона Маска теперь может «видеть» окружающий мир — Finance.ua
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Чат-бот Grok от Илона Маска теперь может «видеть» окружающий мир

Технологии&Авто
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Чат-бот Grok от Илона Маска теперь может «видеть» окружающий мир
Чат-бот Grok от Илона Маска теперь может «видеть» окружающий мир
Компания xAI Илона Маска объявила о запуске Grok Vision — функции, позволяющей искусственному интеллекту отвечать на вопросы об объектах, попадающих в поле зрения камеры смартфона. Аналогичные возможности уже есть у ChatGPT (OpenAI) и Gemini (Google).
Об этом сообщает TechCrunch.
Функция позволяет пользователям наводить камеру смартфона на объекты, например продукты, вывески или документы, и задавать вопросы о них. Grok Vision доступна в приложении Grok для iOS, однако версия для Android пока отсутствует.
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Также появились новые функции: многоязычная озвучка и голосовой поиск в реальном времени. Владельцы Android-устройств могут ими пользоваться, но только в пределах платной подписки SuperGrok за $30 в месяц.
В начале этого месяца Grok получил функцию «памяти», позволяющую искусственному интеллекту учитывать контекст предыдущих бесед. Кроме того, появился новый инструмент, подобный интерактивному полотну, позволяющий создавать документы и приложения.
Напомним, в марте Маск официально объявил о внедрении Grok в мессенджер Telegram. Функциональность остается ограниченной: искусственный интеллект может отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические рассуждения отсутствуют.
По материалам:
Діло
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