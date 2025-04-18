Grok получил память: может запомнить детали прошлых разговоров и предоставить персонализированные рекомендации — Finance.ua
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Grok получил память: может запомнить детали прошлых разговоров и предоставить персонализированные рекомендации

Технологии&Авто
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Grok получил память: может запомнить детали прошлых разговоров и предоставить персонализированные рекомендации
Grok получил память: может запомнить детали прошлых разговоров и предоставить персонализированные рекомендации
ИИ-компания Маска xAI добавила функцию памяти в Grok. Подобная функция уже доступна в ChatGPT и Gemini, которая позволяет пользователям откладывать старые разговоры, на которые можно ссылаться в будущих запросах.
xAI говорит, что функция памяти Grok доступна на веб-сайте Grok и в приложении для iOS/Android в бета-версии (за исключением ЕС/Великобритании), и в скором времени она будет добавлена ​​к встроенной версии Grok для X.
«Grok теперь помнит ваши разговоры. Когда вы спрашиваете рекомендации или советы, вы получите персональные ответы», — говорится в сообщении.
Можно увидеть именно то, что знает Grok, и выбрать, что забыть — нужно только коснуться значка под сообщением. В скором времени эта возможность появится на Android.
Настройки можно отключить в меню Data Controls, а также удалить индивидуальные сохраненные воспоминания для каждого пользователя.
По материалам:
dev.ua
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