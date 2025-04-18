Grok получил память: может запомнить детали прошлых разговоров и предоставить персонализированные рекомендации — Finance.ua

Grok получил память: может запомнить детали прошлых разговоров и предоставить персонализированные рекомендации Сегодня 22:44 — Технологии&Авто

Grok получил память: может запомнить детали прошлых разговоров и предоставить персонализированные рекомендации

ИИ-компания Маска xAI добавила функцию памяти в Grok. Подобная функция уже доступна в ChatGPT и Gemini, которая позволяет пользователям откладывать старые разговоры, на которые можно ссылаться в будущих запросах.

xAI говорит, что функция памяти Grok доступна на веб-сайте Grok и в приложении для iOS/Android в бета-версии (за исключением ЕС/Великобритании), и в скором времени она будет добавлена ​​к встроенной версии Grok для X.

«Grok теперь помнит ваши разговоры. Когда вы спрашиваете рекомендации или советы, вы получите персональные ответы», — говорится в сообщении.

Можно увидеть именно то, что знает Grok, и выбрать, что забыть — нужно только коснуться значка под сообщением. В скором времени эта возможность появится на Android.

Memories are transparent: you can see exactly what Grok knows and choose what to forget. To forget memories, tap the 📕 icon beneath the message (coming soon to Android). pic.twitter.com/CYOTTTYcml — Grok (@grok) April 17, 2025

Настройки можно отключить в меню Data Controls, а также удалить индивидуальные сохраненные воспоминания для каждого пользователя.

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