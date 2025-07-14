Chevrolet обновил свои самые доступные модели цифровыми технологиями — Finance.ua

Chevrolet обновил свои самые доступные модели цифровыми технологиями Сегодня 06:19 — Технологии&Авто

Chevrolet обновил свои самые доступные модели цифровыми технологиями

Chevrolet представил обновленные версии своих популярных моделей Onix и Onix Plus для бразильского рынка. Эти автомобили, занимающие нишу ниже кроссоверов, получили заметные изменения в дизайне и технологиях.

Рестайлинг включает в себя обновленную переднюю часть со спортивной решеткой радиатора и измененными фарами, которые теперь предлагают полностью светодиодное освещение в высших комплектациях.

Изменения коснулись не только внешности. Производитель отмечает, что новый бампер улучшает проходимость, а светодиодные фары стали на 61% ярче. Задняя часть осталась почти неизменной, за исключением прозрачных фонарей и более выразительного диффузора в версии хэтчбека.

Салон получил существенные изменения: новую цифровую приборную панель диагональю 8 дюймов и 11-дюймовый экран мультимедийной системы. В стандартное оборудование теперь входят шесть подушек безопасности, беспроводной интернет и система бесключевого доступа. В более дорогих версиях добавились беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и система автоматической парковки.

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Техническая часть осталась неизменной: обе модели предлагаются с 1.0-литровым трехцилиндровым двигателем в двух вариантах — атмосферном (80−82 л.с.) и турбированном (116−121 л.с.). Коробки передач — шестиступенчатая механическая или автоматическая. Цены стартуют от 102 990 бразильских реалов (около 18 500 долларов) за хэтчбек.

Обновленные модели уже доступны для заказа в Бразилии, где они традиционно популярны среди покупателей, которые ищут доступный, но технологически оснащенный автомобиль. Особый акцент в новой версии сделан на безопасность и комфорт, что делает ее конкурентнее на фоне таких соперников, как Volkswagen Polo и Fiat Argo.

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