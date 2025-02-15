Chevrolet Blazer EV SS стал мощнее, чем ожидалось — Finance.ua

Chevrolet Blazer EV SS стал мощнее, чем ожидалось Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Chevrolet Blazer EV SS стал мощнее, чем ожидалось

Высокопроизводительная версия электрического кроссовера Chevrolet была анонсирована в 2022 году с заявленной мощностью в 557 лошадиных сил. В скором времени автомобиль появится у дилеров с еще большей мощностью в 615 «лошадей» и 881 Нм крутящего момента.

Об этом сообщает Motor1.

Читайте также Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)

Такая мощность позволяет модели достигать первой сотни всего за 3,4 секунды. В то же время запас хода составляет всего-навсего 487 километров.

Интересно, что мощность Blazer EV SS соответствует мощности нового Cadillac Lyriq-V, который ездит на той же платформе GM.

Стоимость новинки в конфигураторе Chevrolet начинается с 61 995 долларов. Помимо повышенной мощности, Blazer EV SS также будет отличаться уникальной настройкой шасси и тормозами Brembo.

Читайте также Chevrolet представила обновленный фургон Express с новыми функциями

Покупатели могут дополнительно оснастить авто 22-дюймовыми колесами за 2950 долларов и пакетом erformance Package за 395 долларов, который включает летние шины и некоторые обновления тормозной системы.

Chevrolet Blazer EV является самой успешной электрической моделью концерна GM.

Компания Chevrolet должна была начать продажу его высокопроизводительной версии еще в 2023 году, однако старт постоянно откладывался. Теперь, похоже, все проблемы остались в прошлом.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.