Chevrolet Blazer EV SS стал мощнее, чем ожидалось — Finance.ua

Chevrolet Blazer EV SS стал мощнее, чем ожидалось
Высокопроизводительная версия электрического кроссовера Chevrolet была анонсирована в 2022 году с заявленной мощностью в 557 лошадиных сил. В скором времени автомобиль появится у дилеров с еще большей мощностью в 615 «лошадей» и 881 Нм крутящего момента.
Об этом сообщает Motor1.
Такая мощность позволяет модели достигать первой сотни всего за 3,4 секунды. В то же время запас хода составляет всего-навсего 487 километров.
Интересно, что мощность Blazer EV SS соответствует мощности нового Cadillac Lyriq-V, который ездит на той же платформе GM.
Стоимость новинки в конфигураторе Chevrolet начинается с 61 995 долларов. Помимо повышенной мощности, Blazer EV SS также будет отличаться уникальной настройкой шасси и тормозами Brembo.
Покупатели могут дополнительно оснастить авто 22-дюймовыми колесами за 2950 долларов и пакетом erformance Package за 395 долларов, который включает летние шины и некоторые обновления тормозной системы.
Chevrolet Blazer EV является самой успешной электрической моделью концерна GM.
Компания Chevrolet должна была начать продажу его высокопроизводительной версии еще в 2023 году, однако старт постоянно откладывался. Теперь, похоже, все проблемы остались в прошлом.
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