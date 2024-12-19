Chevrolet представила обновленный фургон Express с новыми функциями — Finance.ua

Chevrolet представила обновленный фургон Express с новыми функциями
Компания Chevrolet представила обновление для своего культового фургона Express, остающегося выбором номер один для малого бизнеса и коммерческих нужд. Этот автомобиль выпускается уже 30 лет, что делает его одной из самых долгоживущих моделей на рынке.
Фургон доступен в различных конфигурациях: Cargo Van, Passenger Van и Extended Cargo Van. Начальная цена для базовой модели составляет 43 695 долларов, а для пассажирских версий — от 49 245 долларов. Chevrolet Express 2025 предлагает два двигателя: стандартный 4.3L V6 на 276 лошадиных сил и мощный 6.6L V8 на 401 л.с.
Среди полезных опций — Safety Package с системой контроля слепых зон и парковочным ассистентом, а также Enhanced Convenience Package, включающий дистанционный запуск и тяжелые тяговые устройства. Эти дополнительные пакеты делают Chevrolet Express одним из самых лучших автомобилей для малого бизнеса.
Автомобиль также доступен с конфигурациями для особых потребностей, включая Ambulance Package и Hotel Shuttle Package, что расширяет его функционал для профессионального использования.
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