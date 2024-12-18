Toyota выпустила на рынок дизельный гибридный внедорожник Hilux 2025 — Finance.ua

Toyota выпустила на рынок дизельный гибридный внедорожник Hilux 2025 Сегодня 04:58 — Технологии&Авто

Toyota выпустила на рынок дизельный гибридный внедорожник Hilux 2025

Toyota представила обновленную версию своего легендарного пикапа Hilux 2025 года, который получил изменения в дизайне и современные технологии.

Одним из ключевых новшеств стала установка 48-вольтового гибридного модуля в сочетании с дизельным двигателем мощностью 204 л.с. Эта система не только повышает топливную эффективность и снижает выбросы, но и сохраняет мощность и надежность.

Кроме улучшений в технических характеристиках, Toyota предложила новые дизайнерские пакеты — Chrome Pack и Black Pack. Эти пакеты включают трубчатые дуги безопасности, боковые подножки, расширители арок с серебристыми вставками и крышку грузового отсека.

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Для покупателей, желающих улучшить защиту автомобиля, предусмотрены опции, такие как защитное покрытие кузова, тяговое устройство и газовые амортизаторы, упрощающие открытие заднего борта. Версия с двигателем 204 л.с. останется эксклюзивной для спортивной линейки GR Sport.

Toyota Hilux 2025 уже доступен в Польше и скоро появится в других странах Европы.

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