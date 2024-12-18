Toyota выпустила на рынок дизельный гибридный внедорожник Hilux 2025 — Finance.ua
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Toyota выпустила на рынок дизельный гибридный внедорожник Hilux 2025

Технологии&Авто
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Toyota выпустила на рынок дизельный гибридный внедорожник Hilux 2025
Toyota выпустила на рынок дизельный гибридный внедорожник Hilux 2025
Toyota представила обновленную версию своего легендарного пикапа Hilux 2025 года, который получил изменения в дизайне и современные технологии.
Одним из ключевых новшеств стала установка 48-вольтового гибридного модуля в сочетании с дизельным двигателем мощностью 204 л.с. Эта система не только повышает топливную эффективность и снижает выбросы, но и сохраняет мощность и надежность.
Кроме улучшений в технических характеристиках, Toyota предложила новые дизайнерские пакеты — Chrome Pack и Black Pack. Эти пакеты включают трубчатые дуги безопасности, боковые подножки, расширители арок с серебристыми вставками и крышку грузового отсека.
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Для покупателей, желающих улучшить защиту автомобиля, предусмотрены опции, такие как защитное покрытие кузова, тяговое устройство и газовые амортизаторы, упрощающие открытие заднего борта. Версия с двигателем 204 л.с. останется эксклюзивной для спортивной линейки GR Sport.
Toyota Hilux 2025 уже доступен в Польше и скоро появится в других странах Европы.
По материалам:
iXBT.com
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