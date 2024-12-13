Toyota показала новый Urban Cruiser — Finance.ua

Toyota показала новый Urban Cruiser Сегодня 07:24 — Технологии&Авто

Toyota показала новый Urban Cruiser, Фото: newsroom.toyota.eu

Toyota показала городской электрический кроссовер для Европы Urban Cruiser. У него просторный и гибкий салон с раздвижной системой задних сидений, два варианта батареи — 49 кВт-ч и 61 кВт-ч — передний и полный привод на выбор.

Toyota заявляет, что к 2026 году будет иметь в ассортименте 15 автомобилей с нулевым уровнем выбросов, в том числе шесть электромобилей на аккумуляторных батареях, использующих специальную платформу.

Фото: newsroom.toyota.eu

Дизайн разработан на тему «Urban Tech», стиль придает смелый вид со всех сторон. Передняя часть «молотка» — современный дизайн Toyota — ключевой элемент. Передний и задний бамперы имеют мощное рельефное изображение, а расположение задних фонарей охватывает всю ширину задней двери, заворачиваясь в мускулистую сторону автомобиля.

Компактные размеры Urban Cruiser немного больше, чем полностью гибридный компактный внедорожник Toyota Yaris Cross:

габаритная длина: 4285 мм;

габаритная ширина: 1800 мм;

габаритная высота: 1640 мм;

колесная база: 2700 мм.

Маневренность автомобиля отражается в радиусе поворота всего 5,2 м. Колеса — это легкосплавные диски диаметром 18 или 19 дюймов, в зависимости от класса модели, оснащенные колпаками на полные колеса четкого стиля, которые экономят вес и поддерживают аэродинамическое качество тормозного автомобиля. Широкая цветовая палитра кузова будет включать двухцветные варианты с контрастной черной крышей.

Относительно длинная колесная база Urban Cruiser (+140 мм по сравнению с Yaris Cross) является ключом к созданию просторного и универсального салона.

Фото: newsroom.toyota.eu

Благодаря раздвижной системе задних сидений расстояние между передними и задними пассажирами можно легко регулировать, чтобы создать пространство, соответствующее пространству гораздо больших внедорожников сегмента D. Сиденья раскладываются в пропорции 40:20:40, а также могут откидываться.

Urban Cruiser будет предлагаться с двумя аккумуляторными блоками и возможностью переднего или полного привода. В обоих используется технология фосфата лития и железа, что обеспечивает долговечность, безопасность и низкую стоимость.

Аккумулятор емкостью 49 кВт/ч будет доступен исключительно в версии FWD с мощностью 106 кВт/144 л.с. по DIN. Для переднеприводной модели аккумулятор емкостью 61 кВт/ч выдает 128 кВт/174 л.с.

Фото: newsroom.toyota.eu

Как реальный SUV, Urban Cruiser также будет предлагаться с полным приводом. В этой версии аккумулятор емкостью 61 кВт/ч обеспечивает 135 кВт/184 л.с.

Все версии Urban Cruiser оснащены энергосберегающим тепловым насосом для кондиционирования воздуха и ручным подогревом аккумулятора для оптимизации производительности в холодных условиях.

Все версии Urban Cruiser получат комплексный пакет систем активной безопасности и помощи водителю: предотвращать столкновение, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения и систему удержания в полосе движения. Система 360-градусной камеры дает водителю полный обзор вокруг автомобиля во время маневрирования по неровной местности или парковки в узких местах.

Телеканал 24 По материалам:

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