Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото) — Finance.ua

Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)
Chevrolet Spark вернется на рынок в новом формате. Теперь это будет не компактный городской хэтчбек (известный у нас как Ravon R2), а небольшой электрокроссовер.
Об этом сообщает сайт GM Authority.
Новый Chevrolet Spark EUV был замечен во время тестов в Бразилии. Хотя электрокроссоверы частично оклеили камуфляжной пленкой, видно, что эта модель является «глобальной» версией китайского Baojun Yep.
В этом нет ничего удивительного, ведь бренд Baojun принадлежит General Motors, как и Chevrolet.
За основу для Chevrolet Spark взяли пятидверный Baojun Yep Plus (существует и короткая трехдверная версия модели). Своим дизайном авто напоминает удлиненный Suzuki Jimny, да и размеры у двух моделей схожи.
Габариты Chevrolet Spark EUV:
- длина — 3996 мм;
- ширина — 1760 мм;
- высота — 1726 мм;
- колесная база — 2560 мм;
- объем багажника — 385−1715 л;
- масса — 1325 кг.
Внешне и внутри электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от китайского собрата только логотипами американской марки. Он будет несколько дороже Baojun Yep Plus, который стоит от $13 000.
Кроссовер Chevrolet Spark EUV оснащен 102-сильным мотором и способен развить 150 км/ч. Запас хода с батареей на 42 кВт∙ч составляет 401 км.
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