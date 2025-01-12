Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото) — Finance.ua

Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото) 12.01.2025, 01:07 — Технологии&Авто

Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)

Chevrolet Spark вернется на рынок в новом формате. Теперь это будет не компактный городской хэтчбек (известный у нас как Ravon R2), а небольшой электрокроссовер.

Об этом сообщает сайт GM Authority.

Новый Chevrolet Spark EUV был замечен во время тестов в Бразилии. Хотя электрокроссоверы частично оклеили камуфляжной пленкой, видно, что эта модель является «глобальной» версией китайского Baojun Yep.

В этом нет ничего удивительного, ведь бренд Baojun принадлежит General Motors, как и Chevrolet.

За основу для Chevrolet Spark взяли пятидверный Baojun Yep Plus (существует и короткая трехдверная версия модели). Своим дизайном авто напоминает удлиненный Suzuki Jimny, да и размеры у двух моделей схожи.

Габариты Chevrolet Spark EUV:

длина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1726 мм;

колесная база — 2560 мм;

объем багажника — 385−1715 л;

масса — 1325 кг.

Внешне и внутри электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от китайского собрата только логотипами американской марки. Он будет несколько дороже Baojun Yep Plus, который стоит от $13 000.

Кроссовер Chevrolet Spark EUV оснащен 102-сильным мотором и способен развить 150 км/ч. Запас хода с батареей на 42 кВт∙ч составляет 401 км.

Фокус По материалам:

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