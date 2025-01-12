Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото) — Finance.ua
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Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)
Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)
Chevrolet Spark вернется на рынок в новом формате. Теперь это будет не компактный городской хэтчбек (известный у нас как Ravon R2), а небольшой электрокроссовер.
Об этом сообщает сайт GM Authority.
Новый Chevrolet Spark EUV был замечен во время тестов в Бразилии. Хотя электрокроссоверы частично оклеили камуфляжной пленкой, видно, что эта модель является «глобальной» версией китайского Baojun Yep.
Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)
В этом нет ничего удивительного, ведь бренд Baojun принадлежит General Motors, как и Chevrolet.
Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)
За основу для Chevrolet Spark взяли пятидверный Baojun Yep Plus (существует и короткая трехдверная версия модели). Своим дизайном авто напоминает удлиненный Suzuki Jimny, да и размеры у двух моделей схожи.

Габариты Chevrolet Spark EUV:

  • длина — 3996 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • высота — 1726 мм;
  • колесная база — 2560 мм;
  • объем багажника — 385−1715 л;
  • масса — 1325 кг.
Внешне и внутри электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от китайского собрата только логотипами американской марки. Он будет несколько дороже Baojun Yep Plus, который стоит от $13 000.
Chevrolet Spark возвращается как электрокроссовер (фото)
Кроссовер Chevrolet Spark EUV оснащен 102-сильным мотором и способен развить 150 км/ч. Запас хода с батареей на 42 кВт∙ч составляет 401 км.
По материалам:
Фокус
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