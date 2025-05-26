Chevrolet создала электрического «зверя» с запасом хода почти 800 км (фото) — Finance.ua
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Chevrolet создала электрического «зверя» с запасом хода почти 800 км (фото)

Технологии&Авто
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Chevrolet создала электрического «зверя» с запасом хода почти 800 км (фото)
Chevrolet создала электрического «зверя» с запасом хода почти 800 км (фото)
Американская компания Chevrolet представила новую версию своего электрического пикапа Silverado EV Trail Boss 2026, предназначенную для бездорожья. Главное преимущество новинки — рекордный запас хода до 769 км на одной зарядке, что на 17% больше предыдущих версий и позволяет проехать расстояние от Киева до Берлина.
Trail Boss получил увеличенный дорожный просвет на 5 см, большие бездорожные шины диаметром 89 см и специальную систему Sidewinder, которая позволяет поворачивать все четыре колеса в одном направлении для лучшей маневренности на сложных участках.

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Эксклюзивно для Trail Boss добавили режим Terrain, улучшающий управление на низких скоростях благодаря точному распределению мощности. Версия с самой большой батареей развивает 725 л.с. и может буксировать до 5669 кг груза, хотя при погрузке запас хода уменьшается.
Автомобиль оснащен системой Super Cruise для автономного вождения на трассах и большими сенсорными экранами. Базовая цена Silverado EV снижена до $54,895, а Trail Boss стоит от $72,095. Модель предназначена для конкуренции с Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck в сегменте электропикапов для бездорожья.
По материалам:
Ampercar
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