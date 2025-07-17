Geely договорилась о слиянии с Zeekr — Finance.ua

Geely договорилась о слиянии с Zeekr 17.07.2025, 01:29 — Технологии&Авто

Geely договорилась о слиянии с Zeekr

Компания Geely объявила, что подписала соглашение о слиянии со своей премиальной «дочкой» — Zeekr.

Geely Automobile приобретет все оставшиеся акции Zeekr (около 40%) до IV квартала нынешнего года, после чего марка будет исключена из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Ожидается, что слияние с Geely повысит эффективность Zeekr и позволит ей сосредоточиться на развитии, не беспокоясь об инвесторах.

Акционерам Zeekr предложат два варианта по выбору. Они смогут получить деньги за акции, примерно 2,7 доллара США за штуку или заменить их на акции Geely Auto. За одну ценную бумагу Zeekr дадут 1,23 акции Geely.

Общая стоимость Zeekr на момент заключения сделки — около 6,8 миллиарда долларов. В результате доля Geely увеличится с нынешних 62,8% до 100%.

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Бренд Zeekr был запущен в 2021 году, а на IPO вышел только в мае 2024 года. В первом квартале этого года Zeekr Technology, недавно объединившийся с Lynk & Co, реализовала более 114 тысяч автомобилей, улучшив результат за год на 21,1 процента. Только Zeekr отдельно продал 41 тысячу машин — плюс 25,2 процента в годовом сравнении.

avtomir По материалам:

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