Geely договорилась о слиянии с Zeekr — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Geely договорилась о слиянии с Zeekr

Технологии&Авто
17
Geely договорилась о слиянии с Zeekr
Geely договорилась о слиянии с Zeekr
Компания Geely объявила, что подписала соглашение о слиянии со своей премиальной «дочкой» — Zeekr.
Geely Automobile приобретет все оставшиеся акции Zeekr (около 40%) до IV квартала нынешнего года, после чего марка будет исключена из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Ожидается, что слияние с Geely повысит эффективность Zeekr и позволит ей сосредоточиться на развитии, не беспокоясь об инвесторах.
Акционерам Zeekr предложат два варианта по выбору. Они смогут получить деньги за акции, примерно 2,7 доллара США за штуку или заменить их на акции Geely Auto. За одну ценную бумагу Zeekr дадут 1,23 акции Geely.
Общая стоимость Zeekr на момент заключения сделки — около 6,8 миллиарда долларов. В результате доля Geely увеличится с нынешних 62,8% до 100%.
Читайте также
Бренд Zeekr был запущен в 2021 году, а на IPO вышел только в мае 2024 года. В первом квартале этого года Zeekr Technology, недавно объединившийся с Lynk & Co, реализовала более 114 тысяч автомобилей, улучшив результат за год на 21,1 процента. Только Zeekr отдельно продал 41 тысячу машин — плюс 25,2 процента в годовом сравнении.
По материалам:
avtomir
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems