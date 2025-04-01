Zeekr анонсировал самые быстрые в мире станции зарядки электрокаров — Finance.ua

Zeekr анонсировал самые быстрые в мире станции зарядки электрокаров Сегодня 05:10 — Технологии&Авто

Zeekr анонсировал самые быстрые в мире станции зарядки электрокаров

Инновационную станцию ​​зарядки Zeekr анонсировали на китайском форуме электрокаров, сообщает сайт CarNewsChina.

Презентация новой зарядной станции Zeekr состоится 23 апреля на автошоу в Шанхае. Ее пиковая мощность составит рекордные 1,2 МВт.

Президент Zeekr Чжао Юйхуэй раскрыл некоторые подробности новой разработки. Каждая станция Zeekr будет иметь по 10 зарядных портов, каждый из которых рассчитан на мощность до 1,2 МВт. Это значит, что электрокары смогут заряжаться за считаные минуты.

Для сравнения: новейшие зарядные станции Tesla Supercharger выдают максимум 500 кВт, а недавно представленная зарядка BYD — 1 МВт. Такого результата в Zeekr добились благодаря новой системе жидкостного охлаждения.

Разработка Zeekr не экспериментальная: сразу после презентации со второго квартала нынешнего года начнется строительство сети новых зарядных станций в Китае. В общем, к 2026 году Zeekr планирует выпустить до 6000 зарядок мощностью от 800 кВт до 1,2 МВт.

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Примечательно, что ни один серийный электрокар в мире не поддерживает столь скоростную зарядку, поэтому это работа на перспективу. К примеру, новейшие электромобили Zeekr рассчитаны на мощность 500 кВт, а рекордсменами являются отдельные модели BYD — 1 МВт.

Фокус По материалам:

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