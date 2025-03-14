Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года

Технологии&Авто
46
Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года
Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года
При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км затраты на такую ​​дистанцию ​​составят 360 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).
Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИИА).
Расширение сети публичных чарджеров, способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, дает новые возможности для сегмента авто на батарейной тяге.

Сколько стоят киловатт на чарджерах с публичным доступом

Аналитики авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения цен, которые наиболее часто повторялись. В зависимости от локации могут попадаться тарифы поменьше и побольше — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.
Читайте также
Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» — когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не принят во внимание.
По наблюдениям специалистов ИИА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и больше). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЭЗС, размещенных на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.
Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года
По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, с общей тенденцией роста, размер которого составил от 0,5 грн до даже 3,95 грн. Скидка на этот раз есть у одного оператора, минус 1 грн на быстром порте.
Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС порт, сейчас составляет (округленно) 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт — 17,40 грн (+0,04 грн).
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems