Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года Сегодня 08:03 — Технологии&Авто

Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км затраты на такую ​​дистанцию ​​составят 360 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИИА).

Расширение сети публичных чарджеров, способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, дает новые возможности для сегмента авто на батарейной тяге.

Сколько стоят киловатт на чарджерах с публичным доступом

Аналитики авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения цен, которые наиболее часто повторялись. В зависимости от локации могут попадаться тарифы поменьше и побольше — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» — когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не принят во внимание.

По наблюдениям специалистов ИИА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и больше). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЭЗС, размещенных на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.

По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, с общей тенденцией роста, размер которого составил от 0,5 грн до даже 3,95 грн. Скидка на этот раз есть у одного оператора, минус 1 грн на быстром порте.

Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС порт, сейчас составляет (округленно) 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт — 17,40 грн (+0,04 грн).

Діло По материалам:

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