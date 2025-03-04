Исследование показало, что с дешевыми электромобилями проблем меньше, чем с роскошными — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Исследование показало, что с дешевыми электромобилями проблем меньше, чем с роскошными

Технологии&Авто
6
Исследование показало, что с дешевыми электромобилями проблем меньше, чем с роскошными
Исследование показало, что с дешевыми электромобилями проблем меньше, чем с роскошными
Исследование компании JD Power показывает, что более дешевые электромобили сталкиваются с меньшим количеством проблем, чем роскошные. Исследование было проведено в этом году и касалось американских автомобилистов.
По данным исследования, 94% опрошенных владельцев электромобилей намерены приобрести электромобиль как свое следующее транспортное средство. Водители довольны своими электромобилями, давая им в среднем 725 баллов из 1000.
При этом исследование показало, что владение электромобилями премиум-класса приносит больше сложностей, чем в случае более дешевых моделей. Из 10 моделей с наименьшим количеством проблем сразу 7 были представителями так называемого масс-маркета электромобилей.
Что касается удовлетворенности конкретными моделями, то исследование показало, что водителям в США больше всего нравятся BMW iX с результатом в 790 баллов. BMW i4 (783) занимает второе место, а Rivian R1S (770) занимает третье место в общем рейтинге. Hyundai IONIQ 6 занимает самое высокое место в сегменте BEV для массового рынка с результатом 751 балл. Kia EV6 (743) занимает второе место, а Chevrolet Equinox EV (737) — третье.
Эти новые данные — еще одно доказательство того, что те, кто приобретает электромобиль, вряд ли вернутся к двигателям внутреннего сгорания.
По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.