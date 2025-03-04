Исследование показало, что с дешевыми электромобилями проблем меньше, чем с роскошными — Finance.ua

Исследование показало, что с дешевыми электромобилями проблем меньше, чем с роскошными Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Исследование показало, что с дешевыми электромобилями проблем меньше, чем с роскошными

Исследование компании JD Power показывает , что более дешевые электромобили сталкиваются с меньшим количеством проблем, чем роскошные. Исследование было проведено в этом году и касалось американских автомобилистов.

По данным исследования, 94% опрошенных владельцев электромобилей намерены приобрести электромобиль как свое следующее транспортное средство. Водители довольны своими электромобилями, давая им в среднем 725 баллов из 1000.

При этом исследование показало, что владение электромобилями премиум-класса приносит больше сложностей, чем в случае более дешевых моделей. Из 10 моделей с наименьшим количеством проблем сразу 7 были представителями так называемого масс-маркета электромобилей.

Что касается удовлетворенности конкретными моделями, то исследование показало, что водителям в США больше всего нравятся BMW iX с результатом в 790 баллов. BMW i4 (783) занимает второе место, а Rivian R1S (770) занимает третье место в общем рейтинге. Hyundai IONIQ 6 занимает самое высокое место в сегменте BEV для массового рынка с результатом 751 балл. Kia EV6 (743) занимает второе место, а Chevrolet Equinox EV (737) — третье.

Эти новые данные — еще одно доказательство того, что те, кто приобретает электромобиль, вряд ли вернутся к двигателям внутреннего сгорания.

Мета По материалам:

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