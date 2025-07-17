Samsung Galaxy Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире (фото) — Finance.ua
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Samsung Galaxy Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире (фото)

Технологии&Авто
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Samsung Galaxy Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире (фото)
Samsung Galaxy Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире (фото), www.techradar.com
В июле 2025 года компания Samsung представила новый флагманский складной смартфон Galaxy Fold 7, получивший звание самого тонкого в мире среди устройств своего класса. Этот прорыв позволил бренду оставить позади ведущих китайских производителей, ранее удерживавших лидерство в сегменте ультратонких складных смартфонов.

Особенности дизайна и конструкции

Galaxy Fold 7 отличается тонким корпусом, как в сложенном, так и в разложенном виде. Инженерам Samsung удалось существенно снизить толщину устройства благодаря усовершенствованной конструкции шарнира, использованию новейших материалов и оптимизации внутренних компонентов. Это сделало смартфон не только стильным, но и удобным для повседневного использования.
Фото: <a href="https://www.techradar.com/">www.techradar.com/</a>
Фото: www.techradar.com/

Технические характеристики и инновации

  • Модель Galaxy Fold 7 получила обновленный дисплей с улучшенной яркостью и повышенной прочностью, современный процессор и усовершенствованную систему камер.
  • Смартфон поддерживает быструю зарядку, повышенный уровень защиты от влаги и пыли, а также оснащен новейшими функциями безопасности.
Фото: <a href="https://www.techradar.com/">www.techradar.com/</a>
Фото: www.techradar.com/
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Благодаря этим новшествам устройство не только устанавливает новые стандарты эргономики, но и обеспечивает пользователям мощный функционал для работы и развлечений.
Эксперты считают, что Galaxy Fold7 может оказать существенное влияние на рынок мобильных устройств и задать новый тренд для будущих моделей складных смартфонов.
По материалам:
Kurazh
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