Samsung Galaxy Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире (фото) — Finance.ua

Samsung Galaxy Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире (фото) Сегодня 02:48 — Технологии&Авто

Samsung Galaxy Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире (фото), www.techradar.com

В июле 2025 года компания Samsung представила новый флагманский складной смартфон Galaxy Fold 7, получивший звание самого тонкого в мире среди устройств своего класса. Этот прорыв позволил бренду оставить позади ведущих китайских производителей, ранее удерживавших лидерство в сегменте ультратонких складных смартфонов.

Особенности дизайна и конструкции

Galaxy Fold 7 отличается тонким корпусом, как в сложенном, так и в разложенном виде. Инженерам Samsung удалось существенно снизить толщину устройства благодаря усовершенствованной конструкции шарнира, использованию новейших материалов и оптимизации внутренних компонентов. Это сделало смартфон не только стильным, но и удобным для повседневного использования.

Технические характеристики и инновации

Модель Galaxy Fold 7 получила обновленный дисплей с улучшенной яркостью и повышенной прочностью, современный процессор и усовершенствованную систему камер.

Смартфон поддерживает быструю зарядку, повышенный уровень защиты от влаги и пыли, а также оснащен новейшими функциями безопасности.

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Благодаря этим новшествам устройство не только устанавливает новые стандарты эргономики, но и обеспечивает пользователям мощный функционал для работы и развлечений.

Эксперты считают, что Galaxy Fold7 может оказать существенное влияние на рынок мобильных устройств и задать новый тренд для будущих моделей складных смартфонов.

Kurazh По материалам:

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