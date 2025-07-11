Samsung представила складной смартфон с искусственным интеллектом — Finance.ua

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Samsung представила складной смартфон с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Samsung представила складной смартфон с искусственным интеллектом
Samsung представила складной смартфон с искусственным интеллектом
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила Galaxy Flip7 — самый компактный складной смартфон с искусственным интеллектом, оснащенный новым внешним экраном FlexWindow.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Galaxy Flip7 — это доказательство того, что такие мощные интеллектуальные возможности могут быть воплощены в небольшом карманном формфакторе. Благодаря мультимодальному искусственному интеллекту и функциональному внешнему экрану FlexWindow мы создали адаптируемое устройство, предусматривающее и расширяющее ваши возможности», — отметил ТМ Ро, президент и исполняющий обязанности руководителя подразделения Device eXperience (DX) компании Samsung Electronics.
Samsung представила складной смартфон с искусственным интеллектом
Отмечается, что основной 17,5 сантиметровый экран имеет адаптивную частоту обновления в 120 Гц. Размеры устройства: в сложенном виде составляют 75,2×85,5×13,7 мм, в открытом — 75,2×166,7×6,5 мм.
Общий вес устройства с процессором Exynos 2500 и батареей (4300 миллиампер в час) составляет 188 граммов.
Селфи-камера Galaxy Flip7 имеет 10 МП, а две основные камеры: ультраширокоугольная — 12 МП и широкоугольная — 50 МП.
Доступные варианты памяти: оперативная — 12 ГБ + 512 ГБ внутренняя или оперативная — 12 ГБ + 256 ГБ внутренняя.
Устройство доступно в цветах — серебристо-голубой, глубокий черный, красный коралл.
Galaxy Flip7 выводит на новый уровень персонализацию на основе искусственного интеллекта, приспособленную к стилю и распорядку дня пользователя.
По материалам:
Укрінформ
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