ТОП-20 самых популярных новых авто Украины — Finance.ua

ТОП-20 самых популярных новых авто Украины Сегодня 21:06 — Технологии&Авто

ТОП-20 самых популярных новых авто Украины

После пиковой недели в конце мая, когда на украинский рынок поступила крупная партия новых автомобилей, в июне наблюдалось умеренное замедление продаж. Аналитики говорят: все потому, что большинство прибывших авто были быстро распроданы, а следующие партии еще находятся в пути. Рассказываем о 20 самых популярных новых авто, которые украинцы выбирали в июне.

Итоги июня на авторынке

Как говорится в обзоре Auto.Ria , за первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 6 013 новых легковых автомобилей — на 330 меньше, чем в мае (снижение на 5,2%).

В то же время рынок подержанных автомобилей продемонстрировал рост. По данным Главного сервисного центра МВД, в прошлом месяце было совершено 84 313 регистрационных действий с легковушками с пробегом — почти на 3 000 больше, чем в мае (+3,7%).

Импорт авто с пробегом из-за границы несколько сократился: в июне — 20 008 авто, тогда как в мае их было 21 357. Самым активным сегментом стал внутренний рынок подержанных автомобилей.

Самые успешные бренды на рынке новых авто в июне

Toyota — 784 авто (-187) Volkswagen — 547 (-28) Renault — 448 (+44) Skoda — 432 (+22) BYD — 400 (+43) Hyundai — 325 (-35) Honda — 264 (-5) BMW — 254 (-55) Audi — 238 (-2) Citroen — 234 (+141) Zeekr — 228 (+108) Mazda — 221 (-68)

Читайте также ТОП-10 самых дешевых автомобилей в США в 2025 году

ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в июне

Renault Duster — 342 авто (+3) Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19) Toyota RAV4 — 251 авто (-175) Hyundai Tucson — 205 авто (-31) Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73) Honda e: NS1 — 200 авто (+24) BYD Song Plus — 198 авто (+1) Mazda CX-5 — 172 авто (-79) Zeekr 7X — 133 авто (+79) Skoda Kodiaq — 124 авто (-21) Volkswagen Touareg — 109 авто (-19) Skoda Octavia — 105 авто (+2) Citroen Berlingo — 101 авто (+81) Toyota Camry — 97 авто (+5) Nissan Qashqai — 88 авто (-1)

Suzuki Vitara — 88 авто (-7) Citroen C-Elysee — 86 авто (+66) BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)

Renault Taliant — 82 авто (+44) Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5) Skoda Karoq — 77 авто (-4) Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28)

Zeekr 001 — 72 авто (+22)

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.