ТОП-20 самых популярных новых авто Украины — Finance.ua

ТОП-20 самых популярных новых авто Украины
После пиковой недели в конце мая, когда на украинский рынок поступила крупная партия новых автомобилей, в июне наблюдалось умеренное замедление продаж. Аналитики говорят: все потому, что большинство прибывших авто были быстро распроданы, а следующие партии еще находятся в пути. Рассказываем о 20 самых популярных новых авто, которые украинцы выбирали в июне.
Итоги июня на авторынке
Как говорится в обзоре Auto.Ria, за первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 6 013 новых легковых автомобилей — на 330 меньше, чем в мае (снижение на 5,2%).
В то же время рынок подержанных автомобилей продемонстрировал рост. По данным Главного сервисного центра МВД, в прошлом месяце было совершено 84 313 регистрационных действий с легковушками с пробегом — почти на 3 000 больше, чем в мае (+3,7%).
Импорт авто с пробегом из-за границы несколько сократился: в июне — 20 008 авто, тогда как в мае их было 21 357. Самым активным сегментом стал внутренний рынок подержанных автомобилей.
Самые успешные бренды на рынке новых авто в июне
- Toyota — 784 авто (-187)
- Volkswagen — 547 (-28)
- Renault — 448 (+44)
- Skoda — 432 (+22)
- BYD — 400 (+43)
- Hyundai — 325 (-35)
- Honda — 264 (-5)
- BMW — 254 (-55)
- Audi — 238 (-2)
- Citroen — 234 (+141)
- Zeekr — 228 (+108)
- Mazda — 221 (-68)
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ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в июне
- Renault Duster — 342 авто (+3)
- Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19)
- Toyota RAV4 — 251 авто (-175)
- Hyundai Tucson — 205 авто (-31)
- Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73)
- Honda e: NS1 — 200 авто (+24)
- BYD Song Plus — 198 авто (+1)
- Mazda CX-5 — 172 авто (-79)
- Zeekr 7X — 133 авто (+79)
- Skoda Kodiaq — 124 авто (-21)
- Volkswagen Touareg — 109 авто (-19)
- Skoda Octavia — 105 авто (+2)
- Citroen Berlingo — 101 авто (+81)
- Toyota Camry — 97 авто (+5)
- Nissan Qashqai — 88 авто (-1)
Suzuki Vitara — 88 авто (-7)
- Citroen C-Elysee — 86 авто (+66)
- BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)
Renault Taliant — 82 авто (+44)
- Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5)
- Skoda Karoq — 77 авто (-4)
- Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28)
Zeekr 001 — 72 авто (+22)
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