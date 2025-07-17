ТОП-20 самых популярных новых авто Украины — Finance.ua

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ТОП-20 самых популярных новых авто Украины

Технологии&Авто
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ТОП-20 самых популярных новых авто Украины
ТОП-20 самых популярных новых авто Украины
После пиковой недели в конце мая, когда на украинский рынок поступила крупная партия новых автомобилей, в июне наблюдалось умеренное замедление продаж. Аналитики говорят: все потому, что большинство прибывших авто были быстро распроданы, а следующие партии еще находятся в пути. Рассказываем о 20 самых популярных новых авто, которые украинцы выбирали в июне.

Итоги июня на авторынке

Как говорится в обзоре Auto.Ria, за первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 6 013 новых легковых автомобилей — на 330 меньше, чем в мае (снижение на 5,2%).
В то же время рынок подержанных автомобилей продемонстрировал рост. По данным Главного сервисного центра МВД, в прошлом месяце было совершено 84 313 регистрационных действий с легковушками с пробегом — почти на 3 000 больше, чем в мае (+3,7%).
Импорт авто с пробегом из-за границы несколько сократился: в июне — 20 008 авто, тогда как в мае их было 21 357. Самым активным сегментом стал внутренний рынок подержанных автомобилей.

Самые успешные бренды на рынке новых авто в июне

  1. Toyota — 784 авто (-187)
  2. Volkswagen — 547 (-28)
  3. Renault — 448 (+44)
  4. Skoda — 432 (+22)
  5. BYD — 400 (+43)
  6. Hyundai — 325 (-35)
  7. Honda — 264 (-5)
  8. BMW — 254 (-55)
  9. Audi — 238 (-2)
  10. Citroen — 234 (+141)
  11. Zeekr — 228 (+108)
  12. Mazda — 221 (-68)
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ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в июне

  1. Renault Duster — 342 авто (+3)
  2. Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19)
  3. Toyota RAV4 — 251 авто (-175)
  4. Hyundai Tucson — 205 авто (-31)
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73)
  6. Honda e: NS1 — 200 авто (+24)
  7. BYD Song Plus — 198 авто (+1)
  8. Mazda CX-5 — 172 авто (-79)
  9. Zeekr 7X — 133 авто (+79)
  10. Skoda Kodiaq — 124 авто (-21)
  11. Volkswagen Touareg — 109 авто (-19)
  12. Skoda Octavia — 105 авто (+2)
  13. Citroen Berlingo — 101 авто (+81)
  14. Toyota Camry — 97 авто (+5)
  15. Nissan Qashqai — 88 авто (-1)
    Suzuki Vitara — 88 авто (-7)
  16. Citroen C-Elysee — 86 авто (+66)
  17. BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)
    Renault Taliant — 82 авто (+44)
  18. Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5)
  19. Skoda Karoq — 77 авто (-4)
  20. Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28)
    Zeekr 001 — 72 авто (+22)
По материалам:
Finance.ua
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