ТОП-10 самых дешевых автомобилей в США в 2025 году — Finance.ua

ТОП-10 самых дешевых автомобилей в США в 2025 году Сегодня 03:46 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых дешевых автомобилей в США в 2025 году

Не секрет, что покупка автомобиля — дело недешевое. Средняя стоимость нового авто в США сейчас почти $50 000, и это еще без учета дополнительных опций. Такая цифра включает и пикапы, и электромобили, а некоторые тратят даже более $100 000. Но очевидно, что не каждый имеет такие деньги под рукой.

В то же время это не означает, что бюджетное авто — это всегда о компромиссах. Как показывает новый рейтинг от портала motor1 , можно приобрести автомобиль по разумной цене и при этом не жертвовать комфортом или качеством. Более того, большинство моделей в подборке имеют достойные характеристики по своей цене.

Итак, самые дешевые новые автомобили в США выглядят следующим образом.

10. Chevrolet Malibu 2025: $26 995

Среднеразмерный седан Malibu от Chevrolet входит в десятку лучших — с одной оговоркой. Производство завершилось в ноябре 2024 года, но некоторые экземпляры все еще доступны для заказа. Так что если местный автосалон стремится распродать запасы, вы можете приобрести новую машину «не за все деньги мира».

9. Honda Civic 2026 года: $25 745

Базовые модели Honda Civic 2026 выросли в цене. Речь идет о комплектации LX с 16-дюймовыми колесами, проводным подключением к смартфону и необходимыми технологиями безопасности. Для механической коробки придется перейти на комплектацию Si, поскольку она больше не доступна для неспортивного хэтчбека.

8. Subaru Impreza 2025: $25 530

Если нужен самый дешевый новый хэтчбек, Subaru Impreza 2025 — лучший выбор. При этом предоставляются светодиодные фары, знаменитый пакет безопасности EyeSight от Subaru, полный привод и несколько впечатляющих цветовых вариантов.

7. Mazda 3 2025: $25 335

Говоря о седанах, Mazda 3 стоит всего $25 335 в 2025 году. Тем временем более спортивная версия хэтчбека требует дополнительных $1000. За такую цену предоставляется самый мощный базовый двигатель в этом списке, а также легкосплавные диски, автоматическое включение фар с ассистенцией дальнего света, стеклоочистители с датчиком дождя, цифровая приборная панель и 8,8-дюймовый центральный дисплей с возможностью подключения к смартфону.

Читайте также Mazda показала новый CX-20

6. Volkswagen Jetta 2025 года: $23 720

Компактная модель Volkswagen получает значительное обновление в 2025 году, включающее обновленный стиль и салон. Jetta S имеет весомые преимущества в базовой комплектации: 16-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодные фары и задние фонари, цифровую панель приборов VW, кожаный руль и 8,0-дюймовый центральный сенсорный экран с функцией App-Connect. Кроме того, это один из немногих автомобилей в этом рейтинге со стандартным двигателем с турбонаддувом.

5. Toyota Corolla 2025 года: $23 545

Corolla — самая старая модель в этом рейтинге. Но она все еще остается наиболее выгодным стандартным вариантом, предлагая только самое необходимое в базовой комплектации LE. Сюда входит Toyota Safety Sense 3.0, автоматический климат-контроль и беспроводное подключение к смартфону.

4. Hyundai Elantra 2025 года: $23 370

Elantra имеет лучшее стандартное оборудование, включая легкосплавные диски, беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto на 8,0-дюймовом дисплее, светодиодные проекторные лампы и множество функций активной безопасности.

3. Kia K4 2025: $23 165

Популярный компактный автомобиль Kia получил новый значок, сопровождающийся полным редизайном для 2025 года. Модель K4 появилась на рынке в конце прошлого года с превосходящим свою цену роскошным салоном и длинным списком функций комфорта. Среди основных особенностей — стандартный 12,3-дюймовый центральный сенсорный экран с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto, светодиодное освещение внутри и снаружи, бесключевой запуск, множество портов USB-C для зарядки устройств и ряд функций безопасности.

2. Nissan Sentra 2025 года: $22 730

Второе место занимает Sentra, оснащенная системой Safety Shield 360 и интеграцией со смартфоном, а также экономичным силовым агрегатом. Ожидается, что новое поколение появится в ближайшее время.

1. Nissan Versa 2025: $20 130

В течение нескольких лет Nissan Versa был самым дешевым новым автомобилем для покупки в США. Несмотря на недавнее обновление, он скоро покинет сегмент дешевых автомобилей (как когда-то Mitsubishi Mirage и Kia Rio), поскольку бренд переходит к линейке, сосредоточенной преимущественно на кроссоверах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.