Mazda показала новый CX-20 — Finance.ua

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Mazda показала новый CX-20

Фондовый рынок
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Mazda показала новый CX-20
Mazda показала новый CX-20
Mazda решила распрощаться с компактным кроссовером CX-3, который был в продаже более 10 лет. На смену ему готовится новая модель — CX-20. Пока официальной информации немного, но уже известно, что CX-20 будет чуть меньше, чем CX-30, и по-прежнему останется стильным и удобным кроссовером, ориентированным на тех, кто любит водить.
Недавно на одном из мероприятий в Таиланде Mazda показала первые очерки новой модели. Судя по ним, CX-20 получит спортивный внешний вид с плавными линиями, купевидной крышей, широкой решеткой и узкими фарами. Он будет похож на большие модели Mazda, но при этом будет выделяться своей внешностью — возможно, даже контрастной крышей и необычными задними фарами.
Салон машины пока не показали, но предполагается, что он станет просторнее и современнее, чем у старого CX-3. Mazda обещает хорошие материалы, цифровую приборную панель и новую мультимедийную систему. Пока не ясно, останется вращающийся фирменный контроллер или все управление будет через сенсорный экран.
Также известно, что CX-20 будет гибридом. Mazda вложила серьезные деньги в свой завод в Таиланде, где и будет собираться новая модель. Скорее всего, под капотом будет бензиновый двигатель на 1,5 или 2 литра с гибридной установкой. Привод передний, но полноприводная версия, возможно, тоже будет.
CX-20 выйдет на один из самых популярных рынков, где уже много конкурентов — Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Stonic и другие. Когда точно покажут новую модель, пока не известно, но, вероятнее всего, это произойдет в ближайшие полтора года.
По материалам:
mmr.ua
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