ChatGPT получит интеграцию со Slack и Canva для режима «глубокого исследования» — Finance.ua

ChatGPT получит интеграцию со Slack и Canva для режима «глубокого исследования» 12.07.2025, 00:15 — Технологии&Авто

ChatGPT получит интеграцию со Slack и Canva для режима «глубокого исследования»

OpenAI добавляет поддержку новых интеграций (так называемых коннекторов) для своей функции «глубокое исследование» в ChatGPT, которая автоматизирует онлайн-исследование. Среди первых новых подключений — Slack.

Об этом сообщает BleepingComputer.

Как это работает

Функция «глубокое исследование» появилась в платных версиях ChatGPT в 2024 году, позволяя создавать глубокие аналитические тексты по запросу.

Читайте также OpenAI начала использовать чипы искусственного интеллекта Google

Она сочетает способности генеративного ИИ с поиском, проверкой фактов и построением структуры документа.

OpenAI постепенно расширяет его функциональность, ориентируясь на потребности исследователей, бизнес-аналитиков и журналистов.

Функция «глубокое исследование» позволяет пользователю задать краткий запрос, а система самостоятельно обрабатывает интернет-источники, чтобы создать полноценное исследование или аналитический текст.

Благодаря новым коннекторам ChatGPT сможет получать дополнительные данные из корпоративных сред, таких как мессенджеры или сервисы дизайна.

Читайте также OpenAI заключила одну из крупнейших сделок в истории ИИ на десятки миллиардов долларов

Подключение Slack позволяет использовать историю рабочих чатов для формирования контекста исследования, например при подготовке отчетов или технической документации.

Однако пока не известно, происходит ли интеграция по официальному сотрудничеству со Slack или через открытые API, имеющие ряд ограничений.

Также глубокое исследование получает поддержку Canva. Это означает, что ChatGPT может создавать не только текстовые документы, но и визуальные материалы с использованием заданного контента.

Читайте также Mattel и OpenAI создадут умные игрушки с искусственным интеллектом

Кроме того, OpenAI тестирует интеграцию и для функции ChatGPT Search, в частности с Gmail. Это позволяет искать и обобщать переписку, открывающую новые сценарии для бизнес-пользователей.

OpenAI уверяет, что частные данные пользователей не используются для тренировки моделей, если активирован соответствующий параметр конфиденциальности в настройках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.