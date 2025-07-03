OpenAI заключила одну из крупнейших сделок в истории ИИ на десятки миллиардов долларов — Finance.ua

OpenAI заключила одну из крупнейших сделок в истории ИИ на десятки миллиардов долларов Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

OpenAI заключила одну из крупнейших сделок в истории ИИ на десятки миллиардов долларов

Компания OpenAI договорилась арендовать вычислительные мощности объемом 4,5 гигаватта у компании Oracle на около $30 миллиардов в год. Это будет одна из крупнейших облачных сделок в истории искусственного интеллекта.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Это часть масштабного расширения проекта дата-центров OpenAI под названием Stargate, который компания запустила совместно с SoftBank в январе. Цель — получить доступ к огромным вычислительным ресурсам для разработки мощных ИИ-моделей и удовлетворения спроса на продукты типа ChatGPT.

Согласно источникам, близким к проекту, Oracle построит новые дата-центры по всей территории США для выполнения условий контракта Stargate. Мощность 4,5 гигаватта составляет примерно четверть от всей текущей вычислительной мощности дата-центров в США.

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OpenAI и SoftBank заявили, что Stargate планирует инвестировать до $500 миллиардов в строительство дата-центров в США и за рубежом.

На сегодняшний день стартап уже собрал около $50 миллиардов от своих основателей — среди которых также есть Oracle и суверенный фонд Абу-Даби MGX. Сколько именно из этих средств уже использовано — не раскрывается.

Ранее на этой неделе Oracle объявила, что подписала один облачный контракт на 30 миллиардов долларов ежегодного дохода с 2028 года, не назвав заказчика. Источники Financial Times подтвердили, что речь шла об OpenAI и их проекте Stargate.

Возможные места для новых дата-центров: Техас, Мичиган, Висконсин, Вайоминг, Нью-Мексико, Джорджия, Огайо и Пенсильвания. Также будет расширен существующий центр Stargate в городе Абилин, Техас, мощностью 1,2 гигаватта. Его разрабатывает стартап Crusoe.

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Акции Oracle выросли до рекордного уровня после новости и продолжили рост. Для сравнения: в 2025 году Oracle заработала $10,3 миллиарда на инфраструктуре дата-центров, то есть новая сделка почти втрое больше всего текущего дохода от этого бизнеса.

Хотя Oracle поздно вышла на рынок облачных вычислений, сейчас она переживает стремительный рост спроса на свои ресурсы, поскольку компаниям во всем мире массово требуются мощности для запуска систем искусственного интеллекта.

Компания выиграла от того, что ее конкуренты, в частности Microsoft, имеют ограниченные возможности масштабирования, в то время как ведущие игроки технологического рынка вкладывают сотни миллиардов долларов в новые дата-центры для обучения и работы ИИ.

Економічна Правда По материалам:

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