В Украине стали чаще лишать водительских прав за игнорирование повесток — Finance.ua
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В Украине стали чаще лишать водительских прав за игнорирование повесток

Технологии&Авто
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В Украине стали чаще лишать водительских прав за игнорирование повесток
В Украине стали чаще лишать водительских прав за игнорирование повесток
В Украине активнее применяют новый инструмент наказания для мужчин, которые не являются в территориальные центры комплектования (ТЦК). Речь идет о временном лишении водительских прав, которое может быть назначено только по решению суда.

Закон действует давно, но применять начали недавно

Хотя такая норма действует с 2023 года, первый известный случай ее реального применения был зафиксирован только в феврале 2025 года.
Как мы сообщали ранее, на июнь 2025 года уже 9 водителей ограничили в праве управлять авто из-за нарушения правил военного учета в этом году. Почти все решения принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области. С начала текущего года в судах рассматривалось еще 59 дел по лишению водительских прав из-за нарушения военного учета.
Юристы объясняют задержку перегрузкой судов во время войны и тем, что сами ТЦК не всегда подают дела — это требует дополнительных средств на уплату судебного сбора.

Сколько придется платить

  • Штраф — 17 000 грн.
  • Если дело передается в исполнительную службу, сумма автоматически удваивается до 34 000 грн.
  • Вместе с исполнительным сбором общая сумма может достигать 37 000 грн.

Чаще всего «уклонистам» блокируют счета

Намного чаще к уклонистам применяют иную меру — блокирование банковских счетов. Это происходит, если человек не уплатил штраф за нарушение правил мобилизации в установленный срок.
К слову, мужчины, которые могут столкнуться с блокировкой банковского счета в результате неуплаты штрафов за нарушение правил военного учета, все равно смогут гасить свои кредиты через специальный счет, который будет для них создан для этой цели. Детальнее об этом рассказали здесь.

Справка Finance.ua:

  • в приложении Резерв+ появился сервис уплаты штрафов онлайн. Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%;
  • в первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Позже в Резерв+ появится возможность платить и другие штрафы, связанные с военным учетом;
  • важно, что даже несмотря на уплату штрафа за несвоевременное обновление данных, граждане все равно должны обновить свои данные. «В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить, и сейчас в „Резерв+“ это доступно», — пояснила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
По материалам:
MMR
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