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Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса

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Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса
Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса
Тренд на искусственный интеллект растет, в том числе, и в Украине. Исследования показывают, что потребители используют ИИ преимущественно для получения помощи в сложных вопросах.
Об этом рассказал директор по развитию бизнеса Kantar Украина Кирилл Ежов во время конференции ROMI, состоявшейся в Киеве 20 июня 2025 года.
43% опрошенных украинцев пользовались ИИ-инструментами за последние 6 месяцев.
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Какие ИИ используют:
  • генераторы изображений или текста — 77%;
  • чат-боты — 39%;
  • голосовые ассистенты — 34%;
  • рекомендационные системы — 20%;
  • другие — 3%.
Причины использования ИИ:
  • чтобы получить помощь в сложном вопросе (54%);
  • для работы или обучения (49%);
  • чтобы узнать что-то новое или научиться чему-то (42%);
  • чтобы сэкономить время (41%);
  • чтобы экспериментировать с новыми технологиями (29%);
  • для развлечения (27%);
  • для генерации идей или вдохновения (25%).
Интересно, что 58% опрошенных из поколения Z утверждают, что им удобнее использовать ИИ-инструменты для планирования путешествий или досуга.
Исследователи также поинтересовались — какой инструмент респонденты используют сейчас чаще — ИИ или поисковики? 19% признались, что используют преимущественно ИИ, в то время как 58% опрошенных пользуются обеими технологиями.

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34% опрошенных также заявили, что ИИ должно регулироваться законодательно. Еще 29% считают, что регулирование должно касаться только некоторых сфер, например, армии и медицины. И только 15% опрошенных не считают обязательной регуляцию ИИ.

Генеративный ИИ в маркетинге — страх или FOMO

Kantar исследовал, как компании из Европы воспринимают искусственный интеллект. Как оказалось, бизнес-коммьюнити и маркетологи достаточно спокойно воспринимают ИИ, видят в нем меньше рисков и не имеют значительных опасений по сравнению с потребителями. Исследование показало, что 41% потребителей беспокоит реклама, сгенерированная ИИ.
Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса
Компании также признают, что ИИ изменит маркетинг, но оценивают его эффективность и возможности ниже, отмечая, что потенциал ИИ еще далек от полной реализации.

Где бизнес использует искусственный интеллект

Бизнес использует ИИ в основном для понимания тактики и потребностей потребителей, в частности для медиаконтента и планирования. В то же время стратегическое и операционное внедрение ИИ остается на низком уровне.
Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса
Kantar определил три основных направления применения искусственного интеллекта в маркетинге:
  1. Создание креатива — встраивание ИИ по всему циклу.
  2. Оптимизация данных — согласованность, оптимизация, единый интегрированный источник данных.
  3. Разработка инноваций — разработка идей и интеграция построения нового продукта.
Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса
Ежов также поделился фундаментальными принципами, которым следует исследовательская компания, в использовании ИИ для улучшения аналитики.
Во-первых, надежные данные — использование ИИ для улучшения сбора данных и выявления мошенничества.
Во-вторых, новые решения — ИИ использует интеллектуальную собственность компании для разработки новых и лучших продуктов.
В-третьих, оперативные инсайты — ускоренные способы получения аналитики из активных и пассивных данных.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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