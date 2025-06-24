Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса Сегодня 17:02

Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса

Тренд на искусственный интеллект растет, в том числе, и в Украине. Исследования показывают, что потребители используют ИИ преимущественно для получения помощи в сложных вопросах.

Об этом рассказал директор по развитию бизнеса Kantar Украина Кирилл Ежов во время конференции ROMI , состоявшейся в Киеве 20 июня 2025 года.

43% опрошенных украинцев пользовались ИИ-инструментами за последние 6 месяцев.

Какие ИИ используют:

генераторы изображений или текста — 77%;

чат-боты — 39%;

голосовые ассистенты — 34%;

рекомендационные системы — 20%;

другие — 3%.

Причины использования ИИ:

чтобы получить помощь в сложном вопросе (54%);

для работы или обучения (49%);

чтобы узнать что-то новое или научиться чему-то (42%);

чтобы сэкономить время (41%);

чтобы экспериментировать с новыми технологиями (29%);

для развлечения (27%);

для генерации идей или вдохновения (25%).

Интересно, что 58% опрошенных из поколения Z утверждают, что им удобнее использовать ИИ-инструменты для планирования путешествий или досуга.

Исследователи также поинтересовались — какой инструмент респонденты используют сейчас чаще — ИИ или поисковики? 19% признались, что используют преимущественно ИИ, в то время как 58% опрошенных пользуются обеими технологиями.

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34% опрошенных также заявили, что ИИ должно регулироваться законодательно. Еще 29% считают, что регулирование должно касаться только некоторых сфер, например, армии и медицины. И только 15% опрошенных не считают обязательной регуляцию ИИ.

Генеративный ИИ в маркетинге — страх или FOMO

Kantar исследовал, как компании из Европы воспринимают искусственный интеллект. Как оказалось, бизнес-коммьюнити и маркетологи достаточно спокойно воспринимают ИИ, видят в нем меньше рисков и не имеют значительных опасений по сравнению с потребителями. Исследование показало, что 41% потребителей беспокоит реклама, сгенерированная ИИ.

Компании также признают, что ИИ изменит маркетинг, но оценивают его эффективность и возможности ниже, отмечая, что потенциал ИИ еще далек от полной реализации.

Где бизнес использует искусственный интеллект

Бизнес использует ИИ в основном для понимания тактики и потребностей потребителей, в частности для медиаконтента и планирования. В то же время стратегическое и операционное внедрение ИИ остается на низком уровне.

Kantar определил три основных направления применения искусственного интеллекта в маркетинге:

Создание креатива — встраивание ИИ по всему циклу. Оптимизация данных — согласованность, оптимизация, единый интегрированный источник данных. Разработка инноваций — разработка идей и интеграция построения нового продукта.

Ежов также поделился фундаментальными принципами, которым следует исследовательская компания, в использовании ИИ для улучшения аналитики.

Во-первых, надежные данные — использование ИИ для улучшения сбора данных и выявления мошенничества.

Во-вторых, новые решения — ИИ использует интеллектуальную собственность компании для разработки новых и лучших продуктов.

В-третьих, оперативные инсайты — ускоренные способы получения аналитики из активных и пассивных данных.

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