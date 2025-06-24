Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса
Тренд на искусственный интеллект растет, в том числе, и в Украине. Исследования показывают, что потребители используют ИИ преимущественно для получения помощи в сложных вопросах.
Об этом рассказал директор по развитию бизнеса Kantar Украина Кирилл Ежов во время конференции ROMI, состоявшейся в Киеве 20 июня 2025 года.
43% опрошенных украинцев пользовались ИИ-инструментами за последние 6 месяцев.
Какие ИИ используют:
- генераторы изображений или текста — 77%;
- чат-боты — 39%;
- голосовые ассистенты — 34%;
- рекомендационные системы — 20%;
- другие — 3%.
Причины использования ИИ:
- чтобы получить помощь в сложном вопросе (54%);
- для работы или обучения (49%);
- чтобы узнать что-то новое или научиться чему-то (42%);
- чтобы сэкономить время (41%);
- чтобы экспериментировать с новыми технологиями (29%);
- для развлечения (27%);
- для генерации идей или вдохновения (25%).
Интересно, что 58% опрошенных из поколения Z утверждают, что им удобнее использовать ИИ-инструменты для планирования путешествий или досуга.
Исследователи также поинтересовались — какой инструмент респонденты используют сейчас чаще — ИИ или поисковики? 19% признались, что используют преимущественно ИИ, в то время как 58% опрошенных пользуются обеими технологиями.
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34% опрошенных также заявили, что ИИ должно регулироваться законодательно. Еще 29% считают, что регулирование должно касаться только некоторых сфер, например, армии и медицины. И только 15% опрошенных не считают обязательной регуляцию ИИ.
Генеративный ИИ в маркетинге — страх или FOMO
Kantar исследовал, как компании из Европы воспринимают искусственный интеллект. Как оказалось, бизнес-коммьюнити и маркетологи достаточно спокойно воспринимают ИИ, видят в нем меньше рисков и не имеют значительных опасений по сравнению с потребителями. Исследование показало, что 41% потребителей беспокоит реклама, сгенерированная ИИ.
Компании также признают, что ИИ изменит маркетинг, но оценивают его эффективность и возможности ниже, отмечая, что потенциал ИИ еще далек от полной реализации.
Где бизнес использует искусственный интеллект
Бизнес использует ИИ в основном для понимания тактики и потребностей потребителей, в частности для медиаконтента и планирования. В то же время стратегическое и операционное внедрение ИИ остается на низком уровне.
Kantar определил три основных направления применения искусственного интеллекта в маркетинге:
- Создание креатива — встраивание ИИ по всему циклу.
- Оптимизация данных — согласованность, оптимизация, единый интегрированный источник данных.
- Разработка инноваций — разработка идей и интеграция построения нового продукта.
Ежов также поделился фундаментальными принципами, которым следует исследовательская компания, в использовании ИИ для улучшения аналитики.
Во-первых, надежные данные — использование ИИ для улучшения сбора данных и выявления мошенничества.
Во-вторых, новые решения — ИИ использует интеллектуальную собственность компании для разработки новых и лучших продуктов.
В-третьих, оперативные инсайты — ускоренные способы получения аналитики из активных и пассивных данных.
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