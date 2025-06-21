ИИ научился распознавать данные как человек, — исследование Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

ИИ научился распознавать данные как человек, — исследование

Китайские исследователи утверждают, что современные модели ИИ уже способны распознавать и сортировать разные категории информации подобно человеку.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, пишет Interesting Engineering.

По словам ученых из Китайской академии наук и Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу, некоторые модели ИИ копируют ключевые функции человеческого мозга при выполнении задач по сортировке информации.

Результаты исследования

Ученые стремились выяснить, могут ли большие языковые модели, такие как ChatGPT или Gemini, понимать и обрабатывать информацию о различных объектах подобно людям.

Для этого ученые дали моделям ИИ ChatGPT-3.5 и Gemini Pro Vision задачу убрать из лишних текстовых и визуальных объектов лишние. Для этого было собрано 4,7 млн ​​ответов относительно 1 тыс. 854 различных объектов, среди которых собаки, стулья, яблоки, автомобили, прочее.

По результатам исследования ученые установили, что из созданных ИИ моделей 66 были созданы на основе того, как это делают люди. Эти модели включали довольно сложные атрибуты, такие как: текстура, эмоциональная значимость и доступность для детей.

Исследователи выяснили, что мультимодальные модели, способные совмещать текст и изображения, еще больше копируют человеческое мышление. Кроме того, команда обнаружила, что данные сканирования мозга обнаружили совпадение между тем, как ИИ и мозг человека реагируют на объекты.

По словам китайских ученых, результаты их исследования свидетельствуют, что ИИ действительно способны приблизиться к человеческому пониманию, а не просто имитации ответов.

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Будущие модели ИИ могут получить более интуитивные, совместимые с человеком размышления, необходимые для робототехники, образования и сотрудничества человека и систем на базе искусственного интеллекта.

Однако большие языковые модели все же не понимают объекты так же, как люди на эмоциональном или эмпирическом уровне. Модели ИИ работают, распознавая шаблоны в тексте или визуальном контенте, однако в отличие от людей это базируется не на жизненном опыте и сенсорно-моторном взаимодействии.

Большие языковые модели больше похожи на зеркало, отображающее миллионы источников текстовой и визуальной информации для пользователя на основе освоенных шаблонов.

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