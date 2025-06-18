Нью-Йорк обязал компании сообщать об увольнениях, связанных с ИИ — Finance.ua

Нью-Йорк обязал компании сообщать об увольнениях, связанных с ИИ Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

Нью-Йорк обязал компании сообщать об увольнениях, связанных с ИИ

С марта 2025 года компании в штате Нью-Йорк обязаны указывать в формах о массовых увольнениях, стали ли причиной таких сокращений инновации, включая искусственный интеллект. Это нововведение, внедренное в соответствии с заявлением губернатора Кэти Гоуколь, стало первым подобным шагом в США и сигнализирует о растущей обеспокоенности регуляторов влиянием ИИ на рынок труда.

Об этом пишет Bloomberg

Система WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) обязывает компании сообщать о массовых сокращениях не менее чем за 90 дней до увольнения 25 и более работников. Теперь форма включает в себя новую опцию — отметку, была ли причиной «технологическая инновация или автоматизация». В случае положительного ответа работодатель должен уточнить тип технологии, например, ИИ или роботизированное оборудование.

Хотя новая отметка технически не обязательна и не имеет юридических последствий, эксперты считают ее «мягким предшественником» будущих более жестких регуляторных шагов. По словам Дэйва Уолтона из юридической фирмы Fisher Phillips, подобные инициативы часто закладывают основу для реальных законодательных изменений.

Пока ни одна из компаний, подавших WARN-отчеты с марта, не отметила ИИ как причину увольнений. Специалисты объясняют это страхом репутационных потерь, ведь указание на автоматизацию может вызвать негативную огласку.

Несмотря на то, что Калифорния, Нью-Джерси и другие штаты имеют собственные аналоги WARN-законодательства, ни один из них пока не обязывает детализировать технологические причины сокращений. Нью-Йоркская модель проста в реализации, поэтому может стать примером для подражания на общегосударственном уровне.

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