Нью-Йорк обязал компании сообщать об увольнениях, связанных с ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нью-Йорк обязал компании сообщать об увольнениях, связанных с ИИ

Технологии&Авто
14
Нью-Йорк обязал компании сообщать об увольнениях, связанных с ИИ
Нью-Йорк обязал компании сообщать об увольнениях, связанных с ИИ
С марта 2025 года компании в штате Нью-Йорк обязаны указывать в формах о массовых увольнениях, стали ли причиной таких сокращений инновации, включая искусственный интеллект. Это нововведение, внедренное в соответствии с заявлением губернатора Кэти Гоуколь, стало первым подобным шагом в США и сигнализирует о растущей обеспокоенности регуляторов влиянием ИИ на рынок труда.
Об этом пишет Bloomberg.
Система WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) обязывает компании сообщать о массовых сокращениях не менее чем за 90 дней до увольнения 25 и более работников. Теперь форма включает в себя новую опцию — отметку, была ли причиной «технологическая инновация или автоматизация». В случае положительного ответа работодатель должен уточнить тип технологии, например, ИИ или роботизированное оборудование.
Читайте также
Хотя новая отметка технически не обязательна и не имеет юридических последствий, эксперты считают ее «мягким предшественником» будущих более жестких регуляторных шагов. По словам Дэйва Уолтона из юридической фирмы Fisher Phillips, подобные инициативы часто закладывают основу для реальных законодательных изменений.
Пока ни одна из компаний, подавших WARN-отчеты с марта, не отметила ИИ как причину увольнений. Специалисты объясняют это страхом репутационных потерь, ведь указание на автоматизацию может вызвать негативную огласку.
Несмотря на то, что Калифорния, Нью-Джерси и другие штаты имеют собственные аналоги WARN-законодательства, ни один из них пока не обязывает детализировать технологические причины сокращений. Нью-Йоркская модель проста в реализации, поэтому может стать примером для подражания на общегосударственном уровне.
По материалам:
double.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems