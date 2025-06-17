Штат Нью-Йорк утвердил закон для предотвращения ИИ-катастроф — Finance.ua

Штат Нью-Йорк утвердил закон для предотвращения ИИ-катастроф 17.06.2025, 01:48 — Технологии&Авто

Штат Нью-Йорк утвердил закон для предотвращения ИИ-катастроф

Законодательное собрание штата Нью-Йорк утвердило законопроект RAISE, направленный на предотвращение катастроф, связанных с передовыми ИИ-моделями. Документ обязывает крупные компании и лаборатории, включая OpenAI, Google и Anthropic, публиковать отчеты о безопасности и сообщать о серьезных инцидентах.

Инициативу поддержали известные специалисты, включая лауреата Нобелевской премии Джеффри Гинтона и пионера ИИ-отрасли Йошуа Бенджио. Закон предусматривает гражданские штрафы до $30 млн за нарушение требований. При этом действие документа не распространяется на небольшие компании и стартапы, чтобы сдерживать инновации.

RAISE касается только моделей, обученных на инфраструктуре стоимостью свыше $100 млн. По словам сенатора Эндрю Гунардеса, билль разработан так, чтобы быть «реалистичным и эффективным», не мешая академическим исследованиям.

Законопроект направлен губернатору штата Кэти Хоукул, которая может подписать его, доработать или наложить вето. Если документ вступит в силу, он станет первым в США юридически обязательным актом безопасности ИИ, отметили эксперты.

Представители Кремниевой долины, включая Andreessen Horowitz и Y Combinator, выступили резко против законопроекта. Критики утверждают, что он заставит компании не размещать свои продукты в Нью-Йорке, однако авторы документа уверены в правильности своих действий.

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«Закон RAISE — это еще один глупый законопроект об искусственном интеллекте на уровне штата, который только навредит США в то время, когда наши противники стремительно опережают нас», — заявил генеральный партнер Andreessen Horowitz Энджни Мидха.

Компании OpenAI, Google и Meta не давали комментарии на момент подготовки материала. В то же время компания Anthropic, напротив, ранее высказывалась в пользу федеральных стандартов, но отметила, что RAISE может быть «слишком широким».

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