Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели) — Finance.ua

Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели) Сегодня 13:26 — Технологии&Авто

Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели)

За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Такие автомобили составляли 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 49%.

Дальше идут:

Бензиновые авто — 34%

Гибридные — 9%;

Дизельные — 6%;

Автомобили с ГБО — 2%.

За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

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