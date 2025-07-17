Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели) — Finance.ua
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Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели)

Технологии&Авто
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Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели)
Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели)
За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Такие автомобили составляли 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.
Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели)
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 49%.
Дальше идут:
  • Бензиновые авто — 34%
  • Гибридные — 9%;
  • Дизельные — 6%;
  • Автомобили с ГБО — 2%.
За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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