Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели) — Finance.ua

Подержанные автомобили составили 27% от объема легковушек с пробегом (самые популярные модели)
За полгода украинцы приобрели 30,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Такие автомобили составляли 27% от объема легковушек с пробегом, которые в этом году пополнили украинский автопарк.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 49%.
Дальше идут:
- Бензиновые авто — 34%
- Гибридные — 9%;
- Дизельные — 6%;
- Автомобили с ГБО — 2%.
За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
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