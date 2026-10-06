OpenAI будет показывать рекламу при генерации изображений в ChatGPT

Пользователи ChatGPT, не имеющие платной подписки, скоро могут увидеть рекламу прямо при создании изображений. OpenAI начнет тестировать новый формат в США уже в октябре.

Об этом говорится в объявлении компании OpenAI.

Рекламные баннеры будут появляться непосредственно под индикатором выполнения, пока ChatGPT генерирует изображение. При этом реклама будет четко отделена от созданной картинки.

По данным OpenAI, ChatGPT еженедельно используют около 1,2 млрд человек. Запуск рекламы должен стать дополнительным способом монетизации сервиса, в частности, для пользователей, не оформляющих платную подписку.

Где будут показывать рекламу

Новый формат будет сначала тестироваться именно во время генерации изображений. В OpenAI отмечают, что рекламные объявления не будут связаны с содержанием картинки, создаваемой пользователем.

Также реклама не должна влиять на ответы ChatGPT. Компания отмечает, что объявления будут оставаться отдельными от основного контента сервиса.

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OpenAI вместе с DoubleVerify и Integral Ad Science разрабатывает механизмы оценки контекста разговоров. Они должны помогать не показывать рекламу при обсуждении эмоционально чувствительных, щекотливых или личных тем.

Независимые партнеры смогут оценивать соблюдение стандартов безопасности рекламы в контролируемой среде без доступа к частным разговорам пользователей.

Как OpenAI будет отслеживать эффективность рекламы

Вместе с запуском нового формата, компания расширяет инструменты для измерения результатов рекламных кампаний. В частности, OpenAI сотрудничает с платформами, позволяющими отслеживать переходы на сайты и покупки после взаимодействия с рекламой в ChatGPT.

Среди партнеров компания называет AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, Kochava, Branch и другие платформы. Также OpenAI интегрирует ChatGPT Ads с сервисами Hightouch, Tealium и LiveRamp для работы с данными о конверсиях.