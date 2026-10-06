0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI будет показывать рекламу при генерации изображений в ChatGPT

Технологии&Авто
14
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
ChatGPT
ChatGPT
Пользователи ChatGPT, не имеющие платной подписки, скоро могут увидеть рекламу прямо при создании изображений. OpenAI начнет тестировать новый формат в США уже в октябре.
Об этом говорится в объявлении компании OpenAI.
Рекламные баннеры будут появляться непосредственно под индикатором выполнения, пока ChatGPT генерирует изображение. При этом реклама будет четко отделена от созданной картинки.
По данным OpenAI, ChatGPT еженедельно используют около 1,2 млрд человек. Запуск рекламы должен стать дополнительным способом монетизации сервиса, в частности, для пользователей, не оформляющих платную подписку.

Где будут показывать рекламу

Новый формат будет сначала тестироваться именно во время генерации изображений. В OpenAI отмечают, что рекламные объявления не будут связаны с содержанием картинки, создаваемой пользователем.
Также реклама не должна влиять на ответы ChatGPT. Компания отмечает, что объявления будут оставаться отдельными от основного контента сервиса.
Читайте также
OpenAI вместе с DoubleVerify и Integral Ad Science разрабатывает механизмы оценки контекста разговоров. Они должны помогать не показывать рекламу при обсуждении эмоционально чувствительных, щекотливых или личных тем.
Независимые партнеры смогут оценивать соблюдение стандартов безопасности рекламы в контролируемой среде без доступа к частным разговорам пользователей.

Как OpenAI будет отслеживать эффективность рекламы

Вместе с запуском нового формата, компания расширяет инструменты для измерения результатов рекламных кампаний. В частности, OpenAI сотрудничает с платформами, позволяющими отслеживать переходы на сайты и покупки после взаимодействия с рекламой в ChatGPT.
Среди партнеров компания называет AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, Kochava, Branch и другие платформы. Также OpenAI интегрирует ChatGPT Ads с сервисами Hightouch, Tealium и LiveRamp для работы с данными о конверсиях.
Первые тесты нового рекламного формата начнутся позже в октябре в США с участием ограниченной группы рекламодателей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
OpenAIChatGPTИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems