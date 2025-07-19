Как защитить свои данные, если пользуетесь публичным Wi-Fi в путешествии — Finance.ua

Как защитить свои данные, если пользуетесь публичным Wi-Fi в путешествии
Более 80 тыс. украинцев столкнулись с кибермошенничеством в 2025 году. Больше всего рисков возникает в путешествиях, в частности из-за подключения к публичному Wi-Fi. Кроме того, в путешествии растут угрозы потери телефона.
В Viber рассказали главные советы, как предотвратить утечку данных в путешествии.
Как защитить данные на смартфоне во время путешествия
1. Настройте пароли и поиск по локации
Следует включить на телефоне функцию поиска гаджета по локации. Это позволит в случае потери смартфона быстро найти его.
Кроме того, следует установить надежный пароль, графический ключ или биометрическую защиту, в частности Face ID или отпечаток пальца.
2. Сохраните копии документов
Следует сделать бумажные копии важных документов для путешествия, в частности, паспорт, билеты, подтверждение бронирования и прочее.
Таким образом, в случае потери смартфона вы сможете спокойно добраться до места назначения.
Кроме того, следует сделать цифровые копии документов в облачном хранилище, к которому можно получить доступ с другого устройства.
3. Активируйте двухфакторную проверку
Лучше для своих аккаунтов, а именно почты, соцсетей, онлайн-банкинга, мессенджеров включить двухфакторную проверку.
Это предоставит дополнительную защиту, которая требует подтверждения входа в аккаунт.
4. Установите пароли на телефон и чаты
По возможности установите пароли на отдельные чаты. В Viber можно скрыть чаты, чтобы даже в случае физического попадания смартфона в руки злоумышленников данные оставались в безопасности.
Правила безопасности для использования смартфона, которые следует соблюдать в путешествии
1. Осторожно используйте публичный Wi-Fi
Именно публичный Wi-Fi несет одну из самых больших угроз для взлома смартфона, ведь открытые сети часто могут создавать мошенники. Благодаря фейковым точкам доступа они могут перехватывать данные.
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При использовании публичных сетей Wi-Fi лучше не вводить пароли, логины и не проводить финансовые операции.
Напомним, следует в путешествии использовать мобильный интернет.
2. Проверяйте активные сессии
Если вы используете чужие устройства для входа в свои аккаунты, не забывайте после этого выйти из них.
3. Избегайте публичных USB-портов
Мошенники могут похитить данные или установить вредоносное ПО через зарядные станции в публичных местах. Лучше для зарядки использовать павербанк или собственную розетку.
Что делать, если вы потеряли смартфон
1. Заблокируйте SIM-карту на потерянном телефоне.
Самое главное после потери телефона — сразу заблокировать SIM-карту. Это не позволит мошенникам использовать номер телефона для доступа к онлайн-банкингу, социальным сетям или другим сервисам.
2. Заблокируйте телефон через приложение «Найти мое устройство».
Если вы заранее настроили функцию поиска смартфона, воспользуйтесь ею с другого устройства.
3. Удалите или отключите учетные записи
Для блокировки аккаунта свяжитесь со службами поддержки соответствующих приложений и мессенджеров.
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