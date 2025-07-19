Как защитить свои данные, если пользуетесь публичным Wi-Fi в путешествии — Finance.ua

Как защитить свои данные, если пользуетесь публичным Wi-Fi в путешествии 19.07.2025, 00:08 — Технологии&Авто

Как защитить свои данные, если пользуетесь публичным Wi-Fi в путешествии

Более 80 тыс. украинцев столкнулись с кибермошенничеством в 2025 году. Больше всего рисков возникает в путешествиях, в частности из-за подключения к публичному Wi-Fi. Кроме того, в путешествии растут угрозы потери телефона.

В Viber рассказали главные советы, как предотвратить утечку данных в путешествии.

Как защитить данные на смартфоне во время путешествия

1. Настройте пароли и поиск по локации

Следует включить на телефоне функцию поиска гаджета по локации. Это позволит в случае потери смартфона быстро найти его.

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Кроме того, следует установить надежный пароль, графический ключ или биометрическую защиту, в частности Face ID или отпечаток пальца.

2. Сохраните копии документов

Следует сделать бумажные копии важных документов для путешествия, в частности, паспорт, билеты, подтверждение бронирования и прочее.

Таким образом, в случае потери смартфона вы сможете спокойно добраться до места назначения.

Кроме того, следует сделать цифровые копии документов в облачном хранилище, к которому можно получить доступ с другого устройства.

3. Активируйте двухфакторную проверку

Лучше для своих аккаунтов, а именно почты, соцсетей, онлайн-банкинга, мессенджеров включить двухфакторную проверку.

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Это предоставит дополнительную защиту, которая требует подтверждения входа в аккаунт.

4. Установите пароли на телефон и чаты

По возможности установите пароли на отдельные чаты. В Viber можно скрыть чаты, чтобы даже в случае физического попадания смартфона в руки злоумышленников данные оставались в безопасности.

Правила безопасности для использования смартфона, которые следует соблюдать в путешествии

1. Осторожно используйте публичный Wi-Fi

Именно публичный Wi-Fi несет одну из самых больших угроз для взлома смартфона, ведь открытые сети часто могут создавать мошенники. Благодаря фейковым точкам доступа они могут перехватывать данные.

При использовании публичных сетей Wi-Fi лучше не вводить пароли, логины и не проводить финансовые операции.

Напомним, следует в путешествии использовать мобильный интернет.

2. Проверяйте активные сессии

Если вы используете чужие устройства для входа в свои аккаунты, не забывайте после этого выйти из них.

3. Избегайте публичных USB-портов

Мошенники могут похитить данные или установить вредоносное ПО через зарядные станции в публичных местах. Лучше для зарядки использовать павербанк или собственную розетку.

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Что делать, если вы потеряли смартфон

1. Заблокируйте SIM-карту на потерянном телефоне.

Самое главное после потери телефона — сразу заблокировать SIM-карту. Это не позволит мошенникам использовать номер телефона для доступа к онлайн-банкингу, социальным сетям или другим сервисам.

2. Заблокируйте телефон через приложение «Найти мое устройство».

Если вы заранее настроили функцию поиска смартфона, воспользуйтесь ею с другого устройства.

3. Удалите или отключите учетные записи

Для блокировки аккаунта свяжитесь со службами поддержки соответствующих приложений и мессенджеров.

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