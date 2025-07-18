«Дія» получит новые функции благодаря ИИ — Федоров Сегодня 18:31 — Технологии&Авто

«Дія» получит новые функции благодаря ИИ — Федоров

Впоследствии «Дія» получит функции голосового управления и возможность генерировать документы с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Минцифра запустит бета-тестирование новой версии «Дія», где будет интегрирован искусственный интеллект.

На первом этапе ИИ встроят в портал «Дія», что позволит пользователям взаимодействовать с сервисами с помощью голосовых запросов.

Как это будет работать

ИИ-агент сможет не только отвечать на вопросы, например «как найти ближайший ЦПАУ?» или «какие справки нужны для выезда за границу?», но и выполнять более сложные действия, включая генерацию и отправку документов по запросу пользователя.

«По сути, вы скажете: „А отправь мне, пожалуйста, мою справку о доходах за последние несколько лет“. И тебе автоматически генерируется этот документ и отправляется», — сказал Федоров.

Кроме этого, интеграция ИИ значительно упростит получение таких услуг, как «єВідновлення», которая сейчас достаточно сложна в реализации.

«Вы заходите и говорите: „У меня попала ракета в дом, мне нужно получить услугу“. Он сразу понимает, пишет „отправьте несколько фото“, ведет вас по флоу. Вы отправляете фото, автоматически отправляется заявка в комиссию, генерируется заявка, то есть все происходит дальше автоматом», — пояснил Федоров.

Он добавил, что это только первый шаг в цифровизации государства на основе искусственного интеллекта. В будущем, по итогам интеграции и работы ИИ-модели в «Дія», не исключено, что искусственному интеллекту будет поручена даже генерация нормативно-правовых актов для правительства.

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