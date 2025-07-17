ИИ-стартапы могут получить до $250 тысяч гранта от Минобороны — Finance.ua

ИИ-стартапы могут получить до $250 тысяч гранта от Минобороны
Министерство обороны Украины объявило о запуске программы K4 Startup Studio — инициативы по поддержке стартапов, работающих над технологиями с искусственным интеллектом в сфере обороны.
Подать заявку можно до 15 августа 2025 года на сайте k4.mod.gov.ua.
K4 реализуется при поддержке Федерального министерства обороны Германии и Офиса эффективного регулирования (BRDO).
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Целью программы является объединение разработчиков, военных экспертов и менторов, чтобы ускорить внедрение действенных инноваций непосредственно в войсках.
- В рамках отбора к участию будут приглашены до 10 команд, из которых 4 получат гранты по $250 000 на реализацию своих решений.
- Отбор будет проходить в несколько этапов с участием специального Грантового комитета, в который входят военные эксперты и пользователи технологий на передовой.
Что получат участники? Программа предусматривает два основных этапа: 4-месячный интенсив и 6-месячное сопровождение после для привлечения инвестиций или заключения госконтракта. Также участники получат менторство от украинских и международных экспертов в сфере технологий и обороны, а также доступ к заказчикам, экосистеме и инфраструктуре Минобороны.
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