ТОП-10 бюджетных авто: что выбирают украинцы для первой покупки — Finance.ua

ТОП-10 бюджетных авто: что выбирают украинцы для первой покупки Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 бюджетных авто: что выбирают украинцы для первой покупки

Водители чаще ищут доступные автомобили для первой покупки, ориентируясь на экономичность, надежность и доступность обслуживания.

Эксперты autodosug назвали ТОП-10 самых практичных моделей, которые украинцы чаще всего выбирают для своего первого авто.

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Чаще покупатели сосредотачиваются на сегменте хэтчбеков и седанов с небольшим объемом двигателя до 1,6 л. Причиной является низкий налог, небольшой расход топлива и более дешевое страхование.

Daewoo Lanos, годами удерживающий позицию одного из самых доступных решений на рынке. Машина проста в обслуживании, запчасти дешевы и доступны даже в небольших городах.

Hyundai Getz, компактный корейский хэтчбек, сочетающий в себе экономичность и качество сборки. Его цена на вторичном рынке стартует от 3500−4000 долларов США, а расход горючего не превышает 6 л на 100 км. Также среди надежных и одновременно бюджетных вариантов — Skoda Fabia первых поколений. Ее оценивают за немецкое качество, надежность ходовой и простую конструкцию.

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Renault Logan — особенно модели с бензиновыми двигателями. Они беспроблемны и известны своим ресурсом. Средняя цена на рынке подержанных авто — 4500−6000 долларов. Не менее популярна Chevrolet Aveo, которую часто покупают при наличии запаса кузовных деталей и ремонтопригодности.

Dacia Sandero — бюджетный хэтчбек с хорошей антикоррозионной защитой и скромным расходом топлива. Также в список попадает Toyota Yaris, которая хоть и несколько дороже, но обладает высокой надежностью и малым износом, даже в возрасте 10+ лет.

Kia Picanto — удобный городской автомобиль с низкими эксплуатационными расходами. Его удобно парковать и обслуживать.

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Ford Fiesta — еще один городской хэтчбек с оптимальным соотношением цены, комфорта и надежности. В сети есть много предложений с ценой до 6000 долларов, а запас хода при должном уходе — до 300 000 км без капремонта.

Справка Finance.ua:

В I полугодии украинцы приобрели 7318 легковых авто, ввезенных из Китая. Об этом сообщил Укравтопром. Это на 0,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году — 5,8 года.

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